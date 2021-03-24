واشنطن: أربع دول تمثل تهديداً عسكرياً للناتو

وقال بلينكن، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل، إن الحلف يواجه 3 فئات من التهديدات أهمها العسكرية وبعدها الاقتصادية والتكنولوجية ومن ثم الأزمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا وتغيرات المناخ.وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن التهديدات العسكرية نابعة بالدرجة الأولى عن كل من روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران.

وأوضح أن الولايات المتحدة تعتبر روسيا "تحديا أمنيا" أمامها وأمام كل دول الحلف، لكنه أكد استعداد بلاده للحوار معها حول الاستقرار الاستراتيجي.

وقال: "نتوقع جميعا أن العلاقات مع روسيا ستبقى خلال المستقبل القريب تحديا لأمن الحلف لكن يمكننا أن نأمل في أن تبقى مستقرة وقابلة للتنبؤ على الأقل. ننوي العمل مع روسيا على المواضيع التي يخدم في إطارها ذلك مصالحنا. وبالتزامن مع ذلك نعتزم تحميل روسيا المسؤولية عن تصرفاتها المتهورة الموجهة ضدنا".