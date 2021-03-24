أسعار النفط تواصل مكاسبها وتقفز بنحو 6%

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مايو بنحو 6 بالمائة إلى 61.25 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 6 بالمائة إلى 64.48 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار النفط الدعم جراء توقف حركة الملاحة في قناة السويس، ما أدى إلى تعطل إمدادات الخام.



وكانت أسعار الخام تراجعت بنحو 6 بالمائة في جلسة يوم أمس مع مخاوف تباطؤ الطلب جراء تمديد إجراءات الإغلاق في أوروبا وسط مخاوف موجة ثالثة من الوباء.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير ارتفعت الأسبوع الماضي.