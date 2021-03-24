انت الان تتابع خبر دخول 7 صهاريج أوكسجين طبي قادمة من الكويت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، تسهيل دخول 7 صهاريج أوكسجين طبي قادمة من الكويت.