الكمارك تضبط شاحنة أدوية مخالفة عند مدخل بغداد

وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، أن "موظفي قسم التحريات ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الوسطى قاموا اليوم، بضبط شاحنة محملة ( أدوية بشرية ) مخالفة للضوابط".

وأكدت، أنه "تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".

