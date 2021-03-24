بغداد والدوحة تتفقان على العمل لتحقيق أمن المنطقة واستقرار العراق

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ايلاف من لندن: اعلن العراق وقطر الاربعاء اتفاقهما على تعاون وتنسيق مشترك مع الاطرف الاقليمية والدولية لحفظ أمن المنطقة واستقرار العراق ومواجهة الارهاب والفكر المتطرف والعمل على تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة بينهما.

وخلال استقبال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني في بغداد اليوم فقد اكد له الاخير استعداد قطر لدعم العراق في مختلف المجالات وتطلع القيادة في دولة قطر لاستقباله في الدوحة باقرب فرصة ممكنة كما قال بيان لرئاسة الحكومة العراقية تابعته "ايلاف".

وجرى خلال اللقاء بحث تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ومساعي التهدئة في المنطقة. كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره بين بغداد والدوحة على جميع المستويات، لاسيما الاقتصادية والامنية والسياسية وفي مجال الاستثمار.

مواجهة الارهاب والتطرف

وخلال استقبال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حيث سلمه رسالة خطية من أميرقطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تضمّنت دعوة رسمية له لزيارة قطر فقد تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة لشعبيهما إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات العلاقة كما قال بيان رئاسي عراقي تابعته "ايلاف".

وأكّد الرئيس صالح أن أمام دول المنطقة مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات عبر تنسيق الجهود لدعم الحوار والدفع بمسارات الحل السياسي في تسوية المشاكل فيها والعمل على تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ودعم فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والتنمية. واضاف أن ضمان أمن واستقرار العراق وسيادته يُمثل مرتكزاً أساسياً ومصلحة مشتركة لأمن واستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها.

من جانبه، أكّد الوزير القطري دعم بلاده للعمل المشترك مع الأطراف الإقليمية والدولية لحفظ أمن المنطقة واستقرارها مشيراً إلى التزام بلاده في دعم أمن واستقرار وسيادة العراق وتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات.

تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية العراقية القطرية

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين فقد اعلن نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وعقد اجتماع لها قريبا.

وقال آل ثاني خلال المؤتمر الذي تابعت "ايلاف" وقائعه انه بحث مع الرئيس صالح ورئيس الحكومة الكاظمي سبل توسيع الاستثمارات القطرية في العراق لدعم استقراره من خلال مشاريع توفر فرص عمل وتعود بالنفع على البلدين كذلك.

واشار الى ان مباحثاته في بغداد تناولت ايضا الاوضاع الاقليمية موضحا وجود توافق حول اقضايا الاقليمية وضرورة التنسيق والتعاون مع العراق حولها من خلال الحرص على عودة الدور الرائد للعراق بين امتيه العربية والاسلامية.

ومن جانبه اكد وزير الخارجية العراقي حرص بلاده على تفعيل اللجنة المشتركة العراقية- القطرية الخاصة بالقضايا الاقتصادية لما فيه مصلحة البلدين.

وفي وقت سابق اليوم بدأ المسؤول القطري زيارة رسمية قصيرة الى بغداد بحث خلالها تطوير علاقات البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية ومشاركة الشركات القطرية في عمليات الاستثمار والبناء العراقية. ثما غادرها الى اربيل التي وصلها مساء لاجراء مباحثات مماثلة مع قادة اقليم كردستان العراق.

وكان وزير الخارجية العراقي قد زار قطر منتصف الشهر الحالي حيث جرى خلالها مناقشة عدد من القضايا المشتركة التي تهم البلدين وبحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومسؤولين قطريين آخرين تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية والتأكيد على ضرورة البدء بالعمل باتجاه خلق المبادرات الجماعية للحفاظ على أمن دول المنطقة.

يشار الى ان حجم التبادل التجاري بين العراق وقطر يبلغ حوالي 129 مليون دولاراً ولدى البلدين لجنة مشتركة عقدت آخر اجتماع لها في الدوحة عام 2018 بعد توقف دام 16 عاما وستعقد دورتها المقبلة في بغداد.

ومؤخرا ارسلت قطر مستشفيين ميدانيين مجهزين بمختلف المعدات الطبية إلى العراق لمواجهة فيروس كورونا فيما تشهد العلاقات العراقية القطرية تطوراً ملحوظاً من خلال زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين وعلى اعلى المستويات.