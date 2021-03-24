وزير الخارجية القطري في بغداد لمناقشات سياسية واقتصادية

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""الخليج 365"" من لندن : بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الاربعاء زيارة رسمية قصيرة الى بغداد يبحث خلالها تطوير علاقات البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية ومشاركة الشركات القطرية في عمليات الاستثمار والبناء العراقية.

وسيجري الوزير القطري مباحثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين ويعقدان مؤتمرا صحافيا مشتركا ثم يلتقي رؤساء البلاد برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي . وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد زار قطر منتصف الشهر الحالي حيث جرى خلالها مناقشة عدد من القضايا المشتركة التي تهم البلدين وبحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومسؤولين قطريين آخرين تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية والتأكيد على ضرورة البدء بالعمل باتجاه خلق المبادرات الجماعية للحفاظ على أمن دول المنطقة.

ووجه الوزير العراقي دعوة الى الشركات القطرية خلال الزيارة من اجل العمل والاستثمار في العراق. وكانت الحكومة العراقية قد رحبت مطلع العام الحالي بنجاح القمة الخليجية الأخيرة في مدينة العلا السعودية مثمنة جهود الكويت لإنجاح المصالحة الخليجية. وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في بيان "نبارك لمجلس التعاون الخليجي نجاح اجتماع القمة وعودة العلاقات السعودية القطرية إلى إطارها الطبيعي". واضاف "نثمن عاليًا جهود دولة الكويت ومساعيها في هذا الإطار والتي أفضت إلى مصالحة شاملة بين الجانبين كما رحب سياسيون عراقيون بالمصالحة التي جرت في القمة الخليجية بالسعودية".

كما أجرى الرئيس العراقي برهم صالح اتصالًا هاتفيًا مع أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعرب خلاله عن تهاني العراق بنجاح القمة الخليجية بما يعزز مجلس التعاون ووحدة الصف.

يشار الى ان حجم التبادل التجاري بين العراق وقطر يبلغ حوالي 129 مليون دولاراً ولدى البلدين لجنة مشتركة عقدت آخر اجتماع لها في الدوحة عام 2018 بعد توقف دام 16 عاما وستعقد دورتها المقبلة في بغداد.

ومؤخرا أرسلت قطر مستشفيين ميدانيين مجهزين بمختلف المعدات الطبية إلى العراق لمواجهة فيروس كورونا فيما تشهد العلاقات العراقية القطرية تطوراً ملحوظاً من خلال زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين وعلى اعلى المستويات.