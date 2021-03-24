وزير الخارجية القطري يوجه دعوة إلى الكاظمي لزيارة قطر

بغداد - ياسين صفوان - تلقى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، دعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، لزيارة دولة قطر.

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق له، حيث نقل له الوزير القطري تحيات دولة قطر حكومة وشعبا، واستعداد قطر لدعم العراق في مختلف المجالات وتطلع القيادة في دولة قطر لاستقبال الكاظمي في الدوحة باقرب فرصة ممكنة".



وبحث اللقاء أيضاً، بحسب البيان "تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ومساعي التهدئة في المنطقة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره بين بغداد والدوحة، على جميع المستويات، لاسيما الاقتصادية والامنية والسياسية، وفي مجال الاستثمار".

