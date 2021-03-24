الاعرجي والسفير التركي يؤكدان على لغة الحوار لحل المشكلات

وقال مكتب الاعرجي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الأربعاء، السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلى جانب بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة".كما شهد اللقاء، بحسب البيان "التأكيد على أهمية أن يسود الاحترام المتبادل العلاقة بين العراق وتركيا، وأن يكون الحوار البنّاء السبيل لحل المشكلات، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الجارين".

وأكد الأعرجي للسفير التركي، "حرص الحكومة العراقية على إقامة أفضل العلاقات مع الدول والحكومات، مشيرا إلى أن العراق لن يفرط بعلاقاته المتينة والراسخة مع الدول الشقيقة والصديقة".