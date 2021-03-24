انت الان تتابع خبر العراق وقطر يؤكدان العمل على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، مواصل العمل على تفعيل اللجنة الاقتصادية بين العراق وقطر.
وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه "نعمل على تفعيل اللجنة المشتركة العراقية - القطرية الخاصة بالقضايا الاقتصادية".
من جانبه، قال الوزير القطري "بحثنا كيفية تنمية العلاقات وتعزيز التعاون بين بغداد والدوحة"، مؤكداً أنه " هناك فرصة مهمة لدعم استقرار العراق".
وأشار إلى أنه "هناك توافق في وجهات النظر بين البلدين بشأن الوضع الاقليمي".
من جانبه، قال الوزير القطري "بحثنا كيفية تنمية العلاقات وتعزيز التعاون بين بغداد والدوحة"، مؤكداً أنه " هناك فرصة مهمة لدعم استقرار العراق".
وأشار إلى أنه "هناك توافق في وجهات النظر بين البلدين بشأن الوضع الاقليمي".