شرطة البصرة تلقي القبض على 32 متهما خلال اليومين الماضيين

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة البصرة والمنشآت نفذت واجبات ومهام أمنية في ربوع المحافظة لغرض حماية المواطنين وفرض هيبة الدولة".

وبينت إن "الحملة أسفرت القبض على (32) متهما مطلوبين بقضايا تنوعت بين المخدرات والسرقة والسطو المسلح وحمل السلاح غير مرخص".



واضافت انه "تم ضبط (92) عجلة، و(108) دراجة نارية مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية".