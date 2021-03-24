جولة مباحثات جديدة للمجلس التنسيقي العراقي الأردني المصري في عمّان

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، عن وصول وفد المجلس التنسيقي العراقي الأردني المصري الى العاصمة الأردنية عمّان.

وذكرت امانة مجلس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وفد المجلس التنسيقي العراقي الأردني المصري، وصل مساء أمس الثلاثاء، الى العاصمة الأردنية عمّان"، مبينة ان "الوفد ضم رئيس المجلس وزير التخطيط خالد نجم بتّال، والمنسق الوطني للمجلس والأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، إلى جانب وزراء، الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة نازنين محمد وسو، والنقل ناصر حسين بندر، والصناعة والمعادن منهل عزيز محمود، والكهرباء ماجد عبد الإمارة، والزراعة محمد كريم جاسم".



واضافت ان "الوفد سيباشر عقد لقاءاته الثنائية والثلاثية مع الجانبين الأردني والمصري اعتباراً من صباح اليوم، لبحث مذكرات التفاهم المبرمة بين الأطراف الثلاث، ومناقشة سبل وآليات تفعيلها".