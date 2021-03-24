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أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الأربعاء، بحسب رصد مختصين.
بغداد - بورصة الكفاح
143,300
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السعر في الصيرفات ( تقريبي)
142,750
143,750
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البصرة / بورصة
142,500
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اربيل / بورصة
143,900
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النجف / بورصة
143,350
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الموصل / بورصة
143,800
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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