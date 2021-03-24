بعد هبوط ملحوظ .. اسعار النفط تعاود الارتفاع

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.16 بالمئة إلى 60.89 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش بعد أن هوت 5.9 بالمئة امس الثلاثاء.

بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.21٪ ، إلى 57.88 دولارًا للبرميل ، بعد أن خسرت 6.2٪ ولامست أدنى مستوى لها عند 57.32 دولارًا يوم الثلاثاء.



ولامس كلا المعيارين أدنى مستوياتهما منذ أوائل شباط يوم الثلاثاء وانخفضا بأكثر من 14٪ من أعلى مستوياتهما الأخيرة في وقت سابق من هذا الشهر.