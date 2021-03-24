بالفيديو: حارس يسجل هدفا 'عابرا للقارات' من مرماه لشباك الخصم

قاد حارس مرمى فريق فارزيم، ريكاردو نونيز، فريقه إلى الفوز على ضيفه مافرا في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي ضمن الجولة الـ25 من دوري الدرجة الثانية البرتغالي لكرة القدم.

وفي الدقيقة الـ52 من عمر اللقاء عندما كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدف، نجح نونيز البالغ 38 عاما في هز شباك خصمه بتسديدة قوية من مشارف منطقة جزائه ارتطمت كرته بالأرض على مشارف منطقة جزاء الفريق المنافس ومرت من فوق رأس حارس مافرا الذي كان متقدما عن مرماه وتابعت طريقها لمعانقة الشباك.





وبهذا الهدف الرائع، عزز نونيز تقدم فريقه، وسط فرحة عارمة من لاعبي فريقه وذهول من لاعبي الخصم.



يذكر أن المباراة انتهت بفوز الحارس الهداف ورفاقه بهدفين نظيفين.