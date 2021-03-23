استشاري: 13 عرضاً تدل على فرط نشاط الغدة الدرقية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح د. ناصر الجهني، استشاري الطب الباطني والغدد الصماء والسكري أهم أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية. وقال الجهني، عبر حسابه في “تويتر”، إن من أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي: التعب أو ضعف العضلات

زيادة التعرق

رعشة اليدين

فقدان الوزن

عدم تحمل حرارة الجو

تقلب المزاج

العصبية أو القلق

خفقان القلب

أرق في النوم

إسهال

اضطراب الدورة الشهرية

تضخم الغدة

بروز في العينين ⚛️أهم أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ⚛️



🔸التعب أو ضعف العضلات

🔸زيادة التعرق

🔸رعشة اليدين

🔸فقدان الوزن

🔸عدم تحمل حرارة الجو

🔸تقلب المزاج

🔸العصبية أو القلق

🔸خفقان القلب

🔸ارق في النوم

🔸اسهال

🔸اضطراب الدورة الشهرية

🔸تضخم الغدة

🔸بروز في العينين#الغدة_الدرقية pic.twitter.com/oMN1sxQdcX — د.ناصر الجهني (@ALJUHANIDR) February 2, 2021

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