إعجاب ياباني بمكافحة كورونا في المغرب: الملك محمد السادس أنار السبيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب سفير اليابان لدى المغرب، تاكاشي شينوزوكا، عن إعجابه بالتدبير الذي واجهت به المملكة جائحة كورونا وفقا للتعليمات الملكية.

وأوضح شينوزوكا في تصريح لوكالة "المغرب العربي للأنباء" أن المغرب نجح في تدبير جائحة كورونا بشكل مثير للإعجاب.



وأرجع المتحدث ذلك إلى الانخراط الشخصي للعاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي أخذ بزمام المبادرة وأنار السبيل.

وقال سفير اليابان لدى المغرب: "في بداية الجائحة، كان الخبراء يخشون حدوث كارثة في القارة الأفريقية، إلا أن الواقع أنه تم احتواء الفيروس خاصة في المغرب بفضل الجهود التي بذلها جلالة الملك محمد السادس، العاهل العظيم الذي أخذ بزمام المبادرة وأنار السبيل”.

وأضاف شينوزوكا أن اهتمام الملك ارتكز، أيضاً حول أفريقيا من خلال المساعدات الإنسانية التي قدمها المغرب لحوالي 20 دولة.

ووصف "بادرة التضامن" بالمثيرة للإعجاب والتقدير خصوصاً عندما "تتم في النشرات الإخبارية للقنوات التلفزيونية مشاهدة كل هذه الطائرات التي تحمل نجمة خضراء (طائرات الخطوط الملكية المغربية) تحط بجهات القارة الأفريقية الأربع بما فيها أقصى جنوبها".

وبخصوص حملة التلقيح بالمغرب، نوه الدبلوماسي الياباني باستمرار الالتزام الشخصي لملك البلاد "الذي قدم النموذج من خلال تلقي جلالته لأول جرعة تلقيح ضد (كوفيد- 19) وإعطاء تعليماته ليكون مجاناً".

وأشاد السفير الياباني بحملة التلقيح ضد فيروس كورونا في المغرب، مرجعاً ذلك إلى الإمدادات التي تمَّ توفيرها والتدبير الذي يحظى بالتقدير.

وأكد أن كل هذه المؤشرات، التي تبعث على التفاؤل تدل على أن "المغرب ماض في طريقه لتحقيق المناعة الجماعية في المستقبل القريب".

وأعرب شينوزوكا عن تطلعه لرفع وتيرة التعاون بين اليابان والمملكة المغربية، لاسيما مع التوقيع على اتفاقيتين مهمتين في شهر يناير/كانون الثاني 2020، تتعلقان بحماية وتشجيع الاستثمار وعدم الازدواج الضريبي.