6 إجراءات جديدة لمواجهة تفشي كورونا في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء الثلاثاء، إعادة تفعيل 6 إجراءات لمواجهة ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان، إنها قررت فرض الإغلاق الليلي عند الساعة 9:00 مساء اعتباراً من يوم السبت المقبل 27 مارس 2021.

ويشمل ثاني الإجراءات، وفق البيان، منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع اعتباراً من تاريخه، في حين قصر الإجراء الثالث عدد الحضور في صالات الأفراح على 100 شخص فقط، وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق الصالات.

وذكرت الوزارة أن باقي الإجراءات تمثلت في منع التجمعات في الأماكن العامة والمتنزهات، وتكثيف المتابعة الميدانية من الشرطة ومباحث كورونا لجميع المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين.

وأكدت العمل على زيادة الإجراءات لضبط الأسواق الشعبية، وتحقيق التباعد، واتخاذ إجراءات السلامة، وأهابت بالمواطنين اتخاذ الإجراءات الوقائية الشخصية، وارتداء الكمامة؛ حرصاً على السلامة العامة.







وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أن الجهات الحكومية بصدد اتخاذ إجراءات جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد الإصابات.



ووفق الوزارة، فقد سجلت غزة، الثلاثاء، حالة وفاة و450 إصابة بالفيروس، بواقع نحو 17 % من إجمالي الفحوص، وهو ما يشير إلى العودة إلى معدل الارتفاع بالإصابات.

وهذه هي المرة الثالثة التي تلجأ فيها غزة إلى فرض قيود لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد الإغلاقات التي فرضت في مارس وأغسطس من العام الماضي والتي رفعت لاحقا مع انخفاض أعداد الإصابات.

وصباح الثلاثاء، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 20 وفاة و2259 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2196 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الكيلة في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، إلى تسجيل 19 حالة وفاة في الضفة الغربية وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 205 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 58 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.