شكرا لقرائتكم خبر عن "جونسون أند جونسون" تحصل على موافقة لتصنيع ملايين الجرعات من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لتصنيع الملايين من جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد "الجرعة الواحدة"، والتي من المقرر طرحها قريبا من قبل شريك التصنيع للشركة، وهي مؤسسة "كتالينت إنكو".

وذكر موقع (بلومبرج) الأمريكي أنه نتيجة لهذه الموافقة، فمن المتوقع أن تبدأ شركة "كتالينت"، وموقعها بلومينجتون بولاية أنديانا، في إصدار الملايين من الجرعات بعد القيام بإعداد الأمبولات الخاصة باللقاح وفحصها وتعبئتها.

يذكر أن شركة "جونسون أند جونسون" كانت قد أعلنت أنها بصدد إنتاج جرعات من لقاح كورونا تكفي لتطعيم 20 مليون أمريكي بنهاية الشهر الجاري.. وقامت الشركة بالفعل حتى أمس /الاثنين/ بتسليم 25ر4 مليون جرعة من اللقاح، وتشمل 4ر2 جرعة تم حقنها بالفعل طبقا للبيانات التي ذكرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.