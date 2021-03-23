صحة ورشاقة

"فايزر" تبدأ تجارب على البشر لإنتاج أقراص تعالج فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة تصنيع الأدوية الأمريكية "فايزر"، تجاربها على البشر من أجل إنتاج أقراص دوائية تعالج مع ظهور أول أعراض له.
وذكر موقع (بلومبرج) الإخبارى الأمريكى أنه إذا ما نجحت هذه التجارب، التى تجريها الشركة، فإن هذا الدواء سيصبح فعالا فى التخفيف من حدة الإصابة بالفيروس فى مراحل مبكرة، مشيرة إلى أن هذا الدواء يعتمد في تركيبه على إنزيم يسمى "بروتيز"، الذي من شأنه أن يمنع تناسخ الفيروس داخل الخلايا البشرية ومن ثم انتشاره في الجسم كله.
وأضاف الموقع، نقلا عن بيان للشركة، أن هذه الإنزيم اختبرت فعاليته في السابق في علاج أمراض فيروسية أخرى، وتشمل مرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز"، والالتهاب الوبائي الكبدي "سى".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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