استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لأخذ حبوب هرمون «الغدة الدرقية»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بأهمية أخذ حبوب هرمون الغدة الدرقية على معدة فارغة. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لابد من أخذ حبوب هرمون الغدة الدرقية levothyroxine على معدة فاضية لأن تناولها مع الأكل او القهوة يقلل معدل امتصاصها من الجهاز الهضمي بنسبة ١٥% للأكل و٣٠% بالنسبة للقهوة.

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