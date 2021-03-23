شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علاجات منزلية لتخفيف نوبات الصداع النصفي بشكل طبيعي وآمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ترجمة:

هل تعاني من الصداع النصفي؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فيجب أن تحاول السيطرة عليها بمجرد حدوث نوبة الصداع ، وبينما تعمل الأدوية على الفور ، إلا أن تناول الكثير من الأدوية يؤثر سلبًا على صحتك، حيث يعاني جسدك من الآثار الجانبية لتناول الأدوية بشكل منتظم، ورغم ذلك فهناك بعض العلاجات المنزلية للتخلص من ألم الصداع المنهك بشكل طبيعي.

إليك بعض العلاجات المنزلية المثبتة للتخلص من الصداع النصفي ، يمكنك تجربتها للحصول على الراحة والأفضل هو أنها آمنة بنسبة 100٪ ولا تسبب أي آثار جانبية.

الزيوت العطرية

تخضع الزيوت العطرية للعلاج بالروائح حيث ثبتت فعاليتها في تخفيف توتر الأعصاب وتقليل الألم. للصداع النصفي وأنواع الصداع الموهنة الأخرى ، يمكنك تجربة زيت اللافندر الأساسي. له خصائص مهدئة يمكن أن تقلل بشكل فعال من الصداع والتوتر والقلق. هناك عدة طرق لاستخدام زيت اللافندر للصداع النصفي. يمكنك إما استنشاقه مباشرة أو وضعه في موزع واستخدامه في الغرفة.

الكمادات الباردة

لتهدئة صداعك ، يمكنك تجربة كيس الثلج أو العلاج بقطعة قماش مبللة وباردة. فقط ضع كيس ثلج على جبهتك ، وأغمض عينيك واسترخي. ما يفعله الثلج هو أنه يخدر العصب الذي يسبب الألم. احتفظ بهذه الكمادة الباردة على جبهتك لمدة 15-20 دقيقة. إذا لم يكن لديك كيس ثلج ، يمكنك ربط بعض مكعبات الثلج في منشفة ورقية ووضعها على الجبهة.

الزنجبيل

الزنجبيل علاج مثبت للصداع النصفي. أثبتت دراسة أن مسحوق الزنجبيل يمكن أن يخفف من الصداع. فقط اخلط بعض مسحوق الزنجبيل في الماء الساخن واشربه. بدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا تحضير شاي الزنجبيل وشربه بمجرد حدوث نوبات الصداع النصفي. ومع ذلك ، استمر فقط إذا لم تكن لديك حساسية من الزنجبيل. لا ضرر من تجربة هذا العلاج المنزلي المذهل للصداع النصفي .

نقاط الضغط

هناك نقاط ضغط معينة على الجسم يمكن أن تخفف أي مشكلة. الضغط على تلك النقاط لتحفيز الأعصاب التي توفر الاسترخاء للجزء المصاب من الجسم. هناك بعض نقاط العلاج بالابر للصداع النصفي أيضًا. عند الضغط عليها ، يمكنك تخفيف آلام الصداع النصفي وتخفيف التوتر العضلي الذي يسببه. النقطة التي يمكن أن تخفف من الصداع النصفي هي التي تقع بين مفصل قاعدة السبابة والإبهام. إذا مارست ضغطًا قويًا على هذه النقطة لمدة 5-6 دقائق ، فسوف يقل ألم الصداع النصفي لديك.

إدارة القلق

يعد التوتر أوالقلق من الأسباب الرئيسية للصداع النصفي. ويمكن أن يؤدي القلق إلى بدء دورة الصداع النصفي. هناك العديد من تمارين التخلص من التوتر التي يمكنك تجربتها. تعد الكتابة والتأمل أو الانغماس في نشاط يدوي مفضل من أفضل الطرق للتخلص من التوتر والوقاية من نوبات الصداع النصفي.عندما تصاب بالصداع النصفي ، جرب أيًا من هذه الأنشطة لتجاهل الألم والاسترخاء.

التدليك

التدليك يوفر راحة للعضلات المرهقة ، كما يمكنه أيضًا أن يخلصك من الصداع النصفي بشكل كبير. اطلب من شخص ما أن يمنحك تدليكًا جيدًا للرأس والرقبة والكتفين. يقلل التدليك من توتر العضلات ويعزز الدورة الدموية. هذا يساعد في تخفيف الألم وكذلك التخلص من التوتر بتمرين واحد .

الابتعاد عن الضوء الساطع أو الصوت المرتفع

إذا كنت في المنزل وعانيت من نوبة صداع نصفي ، فقم بإطفاء الأنوار فورًا وإيقاف أي جهاز صوت مثل التلفزيون. عادة ، يصبح الأشخاص حساسين للضوء والصوت أثناء نوبات الصداع النصفي. لذلك ،سيكون من الأفضل أن تجلس في زاوية هادئة وتطلب من الجميع الابتعاد لبعض الوقت.