فرنسا تحقق في وفاة طالب تلقى لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، أنها تحقق في وفاة طالب في كلية الطب بعد أيام على تلقيه لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا.

تشكيك أمريكي في لقاح أسترازينيكا: بيانات الفاعلية غير مكتملة

يأتي ذلك مع تشديدها على أنه لم يثبت بعد وجود رابط مع اللقاح.



وتوفي الطالب البالغ من العمر 26 عاما، في مدينة نانت غرب البلاد، في 18 آذار/مارس الجاري بعد 10 أيام على تلقيه لقاح أسترازينيكا.

وأعلن مدعي عام الجمهورية في مدينة نانت بيار سينيس أنه تم تشريح الجثة بعد يوم على الوفاة وأنه "من الضروري إجراء مزيد من الفحوص والتحاليل لتحديد أسباب الوفاة وظروفها".

وفي بيان نشر مساء الإثنين أعلنت الوكالة الوطنية لسلامة الدواء والمنتجات الصحية أنها تبلغت بوفاة الشاب "في إطار تعزيز مراقبتنا لمشكلة الجلطات الدموية" وأنه في الوقت الراهن لا صلة واضحة باللقاح.

وذكرت أن "تحقيقات معمقة فتحت لمعرفة سبب الوفاة" مشيرة إلى أن عمر الطالب 24 سنة.