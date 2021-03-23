شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل وكائنات غريبة.. إزاحة الستار عن «خريطة حياة غير مكتشفة» على الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن مجموعة من باحثي وعلماء جامعة ييل الأمريكية، من رسم خريطة تفاعلية تضمنت تنبؤاتهم بشأن الأماكن المتوقعة لـ «حياة غير مكتشفة على الأرض. وتعتبر الخريطة التي أزاح الفريق العلمي الستار عنها مؤخراً، هي الأولى من نوعها في العالم، ومن شأنها المساعدة في تتبع الفصائل المجهولة التي»تتسلل في الظل«.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن فريق العلماء تمكن من القيام بذلك من خلال تتبع ومراقبة الفائل المعروفة، وكذلك عدد الأفراد العاكفين على دراسة فصائل أخرى مختلفة، الأمر الذي مكنهم من وضع تقديرات لنمط توزيع «الفصائل المجهولة» على الأرض، ومن أين يتعين على الخبراء أن يبدأوا بحثهم عنها.

وخلص الباحثون إلى أن ما يتراوح بين 10-20% فقط من الفصائل والكائنات الحية المجهولة تم تحديدها حتى الآن من قبل العلماء، مرجحين تواجدها في البرازيل وإندونيسيا ومدغشقر.

وتوضح الخريطة التفاعلية أن نحو 80% من «الحياة التي لم تكتشف بعد» لم يتم تحديد موقعها حتى الآن، مشيرين إلى أن الكائنات الصغيرة على الأرجح أن تبقى مجهولة لقدرتها على الاختباء في الظل.

ويأمل فريق الباحثين أن تساعدهم معرفة الأماكن التي ينبغي البحث فيها عن الحياة غير المتكشفة بعد، في جهود الحفط والتنوع البيولوجيين.

وأوضح العلماء، أنه بسبب التغير المناخي، والدمار الذي لحق بالبيئة الإيكولوجية نتيحة النشاط الإنساني، وغيره من الأسباب، فإنهم باتوا في سباق مع الزمن من أجل تتبع ورصد تلك الفصائل والكائنات قبل أن تختفي للأبد.

يقول البروفيسور، والتر يتس، إنه «ما من شك في أن العديد من الفصائل والكائنات سوف تنقرض قبل أن نعلم عن وجودها شيء أو نفكر في مصيرها»، مضيفا: «أشعر بأن هذا التجاهل والتغافل غير مبررين، وسوف نكون مدانين في نظر الأجيال المستقبلية لو أننا لم نسد تلك الفجوات العلمية».