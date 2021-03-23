شكرا لقرائتكم خبر عن لعشاق فاكهة السعادة.. البطيخ حائط صد ضد السرطان ويحافظ على نضارة البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البطيخ الفاكهة الصيفية صاحبة الشعبية الكبيرة ويقبل عشاقها عل تناولها فى الأيام الحارة فهى فاكهة لذيذة ومنعشة وتحتوى على العديد من العناصر والفيتامينات المهمة، ولها فوائد صحية عديدة للجسم ، كما أنها من الفواكه منخفضة السعرات حيث يحتوي الكوب الواحد على 46 سعرة حرارية فقط ولكنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج وفيتامين أ والعديد من المركبات النباتية الصحية، طبقا لما ورد فى موقع Healthline.



فوائد البطيخ على الجسم

وأبرز فوائد البطيخ على جسمك:1.يساعدك على الترطيب

يعد شرب الماء وسيلة مهمة للحفاظ على رطوبة الجسم، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء تساعد على ترطيب الجسم، حيث يحتوى البطيخ يحتوي على 92٪ ماء مما يمنحك الشعور بالشبع.

2. مضاد للأكسدة:

يحتوي على العناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة، نظرا لأنه غنى بفيتامين ج وأ والمغنسيوم والبوتاسيوم، كما أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكارتونيات، وفيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على منع تلف الخلايا.

3. الوقاية من السرطان:

يحتوى البطيخ على مادة اللايكوبين التي تحمى من خطر الإصابة بالسرطانات وخاصة سرطانات الجهاز الهضمي، بالإضافة الى قدرته على منع نمو الأورام السرطانية.

4. يحسن صحة القلب

يحتوى على العديد من العناصر الغذائية التي تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية عن طريق خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، خاصة أنه غنى بمادة اللايكوبين التي تعمل على خفض الكوليسترول وضغط الدم.

5.يقلل من الالتهاب والإجهاد التأكسدي:

الالتهاب هو المحرك الرئيسي للعديد من الأمراض المزمنة، فقد يساعد البطيخ في تقليل الالتهابات والأضرار الناتجة عن الأكسدة ، لأنه غني بمضادات الأكسدة المضادة للالتهابات مثل الليكوبين وفيتامين سي.

7. يحافظ على صحة العين:

يعمل على الوقاية من العمى لكبار السن التي تحدث نتيجة الإصابة بمرض الضمور البقعي المرتبط بالعمر، كما يعمل اللايكوبين كمركب مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات في الحفاظ على صحة العين.

8.مفيد للبشرة والشعر

نظرا لأنه غنى بفيتامينات Aوفيتامين سى التي تحافظ على صحة الشعر والجلد، كما أنه يساعد جسمك على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على نضارة بشرتك وقوة شعرك، ويسهم في تكوين خلايا الجلد وإصلاحها وحمايتها من الجفاف.