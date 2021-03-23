الأشخاص الذين يعانون من الأرق والإرهاق أكثر عرضة بمرتين للإصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 مارس 2021 07:11 مساءً - تشير دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو يعانون من الإرهاق هم أكثر عرضة للإصابة بـكوفيد-19.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترحمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وجد الباحثون أنه مقابل كل ساعة إضافية من النوم ، انخفضت احتمالات الإصابة بالفيروس التاجي بنسبة 12 بالمائة.

أما بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الإرهاق اليومي، فكان احتمال إصابتهم بالفيروس أكثر من الضعف.

يعتقد الفريق ، بقيادة كلية بلومبرغ للصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز ، في بالتيمور بولاية ماريلاند ، أن هذه الظروف تضعف جهاز المناعة ، مما يزيد من قابلية الإصابة بأمراض مثل كوفيد-19.

ربطت الأبحاث السابقة أن قلة النوم وإرهاق العمل يرتبطان بزيادة خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية.

ومع ذلك، يقول الفريق أنه لم يكن واضحاً ما إذا كانت هذه العوامل مرتبطة أيضاً بزيادة خطر الإصابة بـكوفيد-19.

بالنسبة للدراسة الجديدة ، التي نشرت في مجلة BMJ Nutrition Prevention & Health ، نظر الباحثون في نتائج مسح للعاملين في مجال الرعاية الصحية المعرضين بشكل متكرر للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

تم إجراء الاستطلاع ، الذي استمر من 17 يوليو إلى 25 سبتمبر ، من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

من بين 2,884 من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أجروا الاستطلاع ، أفاد 568 منهم أنهم أصيبوا بكوفيد-19 في الماضي.

وجد الباحثون أن حوالي 24 في المائة، أي واحد من كل أربعة، من المصابين بـكوفيد-19 قالوا أنهم واجهوا صعوبات في النوم ليلاً مقارنة بـ 21 في المائة، أو واحد من كل خمسة، من أولئك الذين لم يصابوا بالعدوى.

كما بلّغ العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين أصيبوا بالفيروس التاجي مرتين أكثر من غيرهم، عن ثلاث مشاكل مرتبطة بالنوم أو أكثر أو عن الحاجة إلى استخدام الحبوب المنومة.

ولكل ساعة نوم إضافية ليلاً، كانت هناك احتمالات أقل بنسبة 12 في المائة للإصابة بالعدوى، في حين كانت الاحتمالات أعلى بنسبة ستة في المائة لكل ساعة تقضيها في القيلولة أثناء النهار. تم العثور على نفس الارتباط أيضاً في حالة الإرهاق.

أبلغ حوالي 5.5 في المائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين أصيبوا بـكوفيد-19 عن الإرهاق اليومي مقارنة بثلاثة في المائة من العمال دون الإصابة.

أولئك الذين أبلغوا عن الإرهاق المتكرر كانوا أيضاً ثلاثة أضعاف أكثر عرضة لإصابتهم بعدوى شديدة مقارنة بالعمال الذين مرضوا ولكن لم يكن لديهم الإرهاق المتكرر.

بالإضافة إلى ذلك ، قال 18.2 في المائة من العمال الذين لم يصابوا بالمرض أنهم لا يعانون من الإرهاق أبداً مقارنة بـ 13.7 في المائة من أولئك الذين فعلوا ذلك.

على الرغم من أن البيولوجيا الكامنة وراء سبب زيادة الأرق والإرهاق لا تزال غير واضحة، إلا أن المؤلفين يعتقدون أن كلتا الحالتين تضعف جهاز المناعة، مما يزيد من احتمالات الإصابة بـكوفيد-19.

وكتبوا: “لقد اقترحت هذه الدراسات أن الإرهاق قد يتنبأ بشكل مباشر أو غير مباشر بالأمراض عن طريق الإجهاد المهني الذي يضعف جهاز المناعة ويغير مستويات الكورتيزول”.

“لقد وجدنا أن قلة النوم في الليل ومشاكل النوم الشديدة والمستوى العالي من الإرهاق قد تكون عوامل خطر لـكوفيد-19 لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية. تسلط نتائجنا الضوء على أهمية رفاه المتخصصين في الرعاية الصحية خلال الوباء.”