شكرا لقرائتكم خبر عن علامات لو ظهرت على مرضى الانسداد الرئوي يجب عليهم العلاج بالأكسجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العلاج بالأكسجين هو علاج يزود رئتيك بالأكسجين الإضافي، يتم إعطاؤه إما من خلال أنابيب توضع في فتحات الأنف أو قناع الوجه أو أنبوب التنفس، بينما يمكنك الحصول على العلاج بالأكسجين في المستشفى وإذا كنت بحاجة إليه بانتظام، فقد تحصل على خزان أو آلة أكسجين محمولة لاستخدامها في المنزل، يمكن أن يساعد هذا الأكسجين الإضافي في الحفاظ على مستويات الأكسجين طبيعية لديك ، وتحسين قدرتك على التنفس ، وبشكل أكثر تحديدًا ، على المشي دون الشعور بضيق في التنفس.

وحسب ما ذكره موقع healthcentral فإن عند مرضى الانسداد الرئوي لا تستطيع الرئتان امتصاص كمية كافية من الأكسجين ، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين عن المعدل الطبيعي، وفي هذه الحالة ، يمكن أن يساعد العلاج بالأكسجين في الحفاظ على مستويات عالية بما يكفي لتقليل الأعراض غير المريحة (والمنهكة أحيانًا)، وهناك بعض العلامات في حالة ظهورها على مريض الانسداد الرئوي لا بد من العلاج بالاكسجين فورا وهى:

1:ضيق في التنفس عند المشى

إذا شعرت بضيق شديد في التنفس أثناء المشي بوتيرة طبيعية بحيث يتعين عليك التوقف وأخذ قسط من الراحة ، فهذه علامة منبهة على انخفاض مستويات الأكسجين لديك.

2: سرعة في نبضات القلب

عندما يشعر دماغك بعدم وجود كمية كافية من الأكسجين ، فإنه يرسل إشارة إلى القلب للإسراع والنبض بشكل أسرع لتوزيع المزيد من الأكسجين، وبالتالي يرتفع معدل ضربات القلب.

3: اذا كان تشبع الدم بالاكسجين أثناء المشى أقل من 88%

إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس ، وإذا كان مرض الانسداد الرئوي المزمن لديك أكثر تقدمًا ، فمن المحتمل أن يطلب طبيبك إجراء اختبار المشي لمدة ست دقائق ، والذي يقيس تشبع الأكسجين في الدم، واذا كان تشبع الدم بالاكسجين أثناء المشى أقل من 88% لا بد من العلاج بالاكسجين.

4:تشعر بالتعب أثناء النهار

الشعور بالتعب والارهاق الشديد أثناء فترة النهار وعند بذل أي مجهود حتى لو كان بسيطا.

5: اصابعك زرقاء

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الأكسجين في بعض الأحيان إلى تحول الأصابع إلى لون أزرق ، وهي حالة تسمى الزرقة.

6: تورم الكاحل أو القدمين

يعد تورم القدمين بعد المشي الطويل بأحذية غير مناسبة أمرًا واحدًا ، ولكن إذا لم يكن هناك سبب واضح لانتفاخ القدمين أو الكاحلين ، فاستشر طبيبك. قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن من تورم في الأطراف نتيجة انخفاض مستويات الأكسجين في الدم بمرور الوقت.