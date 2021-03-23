صحة ورشاقة

أوروبا تقيم لقاح "سبوتنيك في" الروسي ضد كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم وكالة الأدوية الأوروبية زيارة روسيا من أجل القيام بجولة في منشأة لإنتاج لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس .

وتأتي الزيارة لتقييم ما إذا كان يمكن التصريح باستخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة الوكالة إيمر كوك، الثلاثاء: "نحن حاليا نعتزم القيام بجولة في مواقع التصنيع والمواقع الطبية في روسيا".

وأضافت: "أريد أن أستغل هذه الفرصة للتأكيد مجددا على أننا ملتزمون بتطبيق نفس المعايير والتدقيق في هذه المراجعة مثلما قمنا في أي تقييمات علمية أخرى".

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو الإثنين، إن زيارة الوكالة سوف تكون في العاشر من نيسان/أبريل المقبل.

وتقوم وكالة الأدوية حاليا بمراجعة لقاح "سبوتنيك في" بجانب لقاحي كيورفاك ونوفافاكس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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