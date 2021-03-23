شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق تساعد مرضى الجيوب الأنفية فى التغلب على العاصفة الترابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرضى الجيوب الأنفية من الفئات التى قد تضرر من العاصفة الترابية، لذا عليهم التعرف على العديد من العلاجات المنزلية التى تؤدى إلى تخفيف الأعراض وتسريع الشفاء.

ووفقا لتقرير لموقع webmed الجيوب الأنفية مبطنة بنوع من الجلد يسمى الغشاء المخاطي، يحمي هذا الغشاء الجسم عن طريق إنتاج المخاط الذي يلتقط الأوساخ والجزيئات الأخرى التي قد تسبب المرض.

يمكن أن تنتفخ بطانة الجيوب الأنفية إذا كان لدى الشخص رد فعل تحسسي أو عدوى، قد يؤدي التورم إلى الشعور بالضغط حول الأنف والخدين وفوق العينين، يمكن أن يساعد تنظيف الأنف في تخفيف هذه الأعراض.

بدائل طبيعية للأدوية لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية

بخاخ محلول ملحي للأنف: بخاخات الأنف التي تحتوي على محلول ملحي علاج شائع لضغط الجيوب الأنفية ويمكن صنعها في المنزل، يمكن أن يساعد استنشاق المحلول الملحي في تنظيف الأنف المسدود.

يمكن تحضير المحلول الملحي بسهولة في المنزل باستخدام الماء المعقم والملح وصودا الخبز.

اجمع بين المكونات التالية:

ربع لتر من الماء النظيف

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

شم هذا في الأنف من راحتي اليدين ، فتحة واحدة في كل مرة.

بالتناوب ، استخدم زجاجة رذاذ نظيفة وجافة. أدخل الفوهة برفق في فتحة الأنف ورشها في المحلول. كرر مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

استنشاق البخار: يمكن أن يساعد استخدام البخار لفتح ممرات الأنف في تخفيف ضغط الجيوب الأنفية، من السهل استنشاق البخار في المنزل، قم بغلي الماء وصبه في وعاء كبير واتركه بحيث يكون الوجه فوق الماء مباشرة قم بتغطية الرأس بمنشفة ، وتنفس من خلال الأنف.

شرب الكثير من السوائل: الحفاظ على الأغشية المخاطية في الجيوب الأنفية رطبة عن طريق شرب الكثير من السوائل هذا يساعدهم على العمل بشكل صحيح، الماء وعصائر الفاكهة وشاي الأعشاب هي بدائل جيدة للشاي والقهوة.

ضغط منشفة دافئة: يمكن أن يساعد تطبيق الحرارة على منطقة الجيوب الأنفية أيضًا في تخفيف الضغط من أسهل طرق القيام بذلك استخدام منشفة دافئة، ضع قطعة قماش نظيفة تحت ماء ساخن بدرجة معقولة واعصرها، قم بطيها وضعها على جسر الأنف والوجنتين لبضع دقائق.

الزيوت العطرية: زيت المنثول يساعد في فتح ممرات الأنف، والزيوت الأساسية هي زيوت طبيعية مشتقة من النباتات يوصي معهد الجيوب الأنفية الأمريكي باستخدام بعض الزيوت الأساسية لتخفيف ضغط الجيوب الأنفية، حيث يخلق المنثول إحساسًا بأن الممرات الأنفية تفتح، أضف بضع قطرات من الزيت إلى الماء الساخن واستنشق البخار برفق من خلال الأنف.