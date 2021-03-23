شكرا لقرائتكم خبر عن الاستحمام وشرب السوائل.. روشتة مرضى حساسية الصدر لمواجهة العاصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء، حالة من التقلبات الجوية تؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة خاصة على الأماكن المكشوفة، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض خماسينى قادم من الصحراء الليبية، وهو ما يعرض مرضى حساسية الصدر لمشاكل صحية ونوبات، وهو ما يتطلب عدم خروجهم من المنزل إلا فى حالة الضرورة القصوى مع الالتزام بارتداء الكمامة.

ووفقا لتقرير لموقع webmed هناك بعض النصائح المهمة لمرضى حساسية الصدر يجب اتباعها لمواجهه آثار العاصفة الترابية.

نصائح لمرضى حساسية الصدر لتجنب آثار العاصفة الترابية:

- إغلاق النوافذ والأبواب لحماية الهواء الداخلى واستخدام نظام تنقيه الهواء فى المنزل لمنع آثار العاصفة الترابية.

- استحم وغيّر ملابسك للتخلص من أى مسببات للحساسية اترك حذاءك عند الباب أيضًا ففى كل مرة تدخل فيها إلى منزلك، تحضر معك قطعًا صغيرة من العالم الخارجى بعد الخروج من المنزل.

- ارتداء الكمامة لمنع المواد المسببة للحساسية من الوصول إلى مجرى الهواء عندما لا تتمكن من تجنب مسببات معينة للحساسية.

- تناول أكل صحى من خلال تناول الكثير من الخضار والفواكه والمكسرات الطازجة، خاصة العنب والتفاح والبرتقال والطماطم، حيث تساعد فى تقليل أعراض الحساسية، أضف فاكهة وخضروات طازجة واحدة على الأقل إلى كل وجبة.

- شطف الأنف لتنظيف المخاط من أنفك يمكن أن يخفف أعراض الحساسية، كما يمكنه التخلص من البكتيريا والمخاط الرقيق وتقليل التنقيط الأنفى الخلفى، امزج 3 ملاعق صغيرة من الملح الخالى من اليوديد مع 1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز قم بتخزين هذا فى حاوية محكمة الإغلاق للاستخدام، ضع ملعقة صغيرة من الخليط في 8 أونصات من الماء المقطر أو المغلي ثم المبرد اتكئ على الحوض واغسل فتحة أنف واحدة برفق في كل مرة.

- تناول الكثير من السوائل إذا شعرت بالانسداد أو الإصابة بالتنقيط الأنفى الخلفى بسبب الحساسية، شرب المزيد من الماء أو العصير يمكن أن يضعف السائل الزائد المخاط في ممرات الأنف ويمنحك بعض الراحة، السوائل الدافئة مثل الشاي أو المرق أو الحساء لها فائدة إضافية.

- حافظ على منزلك نظيفًا إنها واحدة من أفضل الطرق لتجنب مسببات الحساسية في الأماكن المغلقة، لذا اصنع منظفات طبيعية بمكونات يومية مثل الخل أو صودا الخبز استخدم المكنسة الكهربائية لاحتجاز مسببات الحساسية إذا كنت تعانى من حساسية شديدة، فاطلب من شخص آخر ترتيبها.

- استنشاق البخار: هذه الحيلة البسيطة يمكن أن تخفف من انسداد الأنف وتساعدك على التنفس بسهولة دون التأثير على الصدر، ضع رأسك فوق وعاء دافئ لكن ليس شديد السخونة أو حوض ملىء بالماء، وضع منشفة على رأسك لحبس البخار أو الجلوس فى الحمام مع دش ساخن.