شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى الجيوب الأنفية.. نصائح وعلاجات منزلية مع تقلبات الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الجو يتعرض مرضى الجيوب الأنفية لمشاكل عديدة قد تكون بسبب الحساسية الموسمية أو نزلات البرد أو الارتفاع المفاجئ فى درجات الحرارة، وينتج ضغط الجيوب الأنفية عن انسداد الممرات الأنفية، عندما لا تتمكن الجيوب الأنفية من التصريف، فقد تعانى من التهاب وألم فى رأسك وأنفك ووجهك.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض النصائح والعلاجات المنزلية التى يجب أن يتبعها مرضى الجيوب الأنفية وهى:

فى حين أن بعض العلاجات التى لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض ، إلا أن هناك أيضًا العديد من العلاجات الطبيعية الفعالة.

1: البخار

يمكن للهواء الجاف والجيوب الأنفية الجافة أن يزيدا من ضغط الجيوب الأنفية ما يسبب الصداع والألم النابض، ويضيف البخار الرطوبة إلى الهواء ويساعد على ترطيب ممرات الجيوب الأنفية ويخفف المخاط الذى قد يتكاثف بمرور الوقت.

2: تدفق المياه المالحة

العلاج الشائع لضغط الجيوب الأنفية واحتقانها هو الغسيل بمحلول ملحى، يحتوى على ملح يساعد على زيادة الرطوبة فى أنفك وتقليل ضغط الجيوب الأنفية.

3: النوم

النوم ليلة جيدة يمكن أن يساعد الجسم على الشفاء، حيث يحفز النوم عقلك على إفراز الهرمونات التى تحفز نمو الأنسجة، أيضًا عندما تكون فى حالة راحة يكون جسمك قادرًا على إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء الضرورية لمهاجمة الفيروسات والبكتيريا الأخرى.

4: الاستلقاء بشكل صحيح

النوم بشكل صحيح ضرورى للشفاء، فيمكن للنوم أن يخفف من أعراض الجيوب الأنفية، كما أن النوم بشكل خاطئ مثل الاستلقاء بشكل مسطح يؤدى إلى زيادة تراكم المخاط فى الممرات الأنفية وزيادة ضغط الجيوب الأنفية وتعطيل دورة نومك.

5: الترطيب

يمكن أن يساهم جفاف ممرات الجيوب الأنفية على زيادة الضغط، فقم بزيادة كمية المياه التى تتناولها على مدار اليوم إذا كنت تشعر بالطقس، فتقلل السوائل من انسداد الجيوب الأنفية.

6: التمارين

على غرار اليوجا يمكن أن تقلل التمارين من ضغط الجيوب الأنفية، ويمكن أن يؤدى النشاط البدنى إلى زيادة الدورة الدموية وتخفيف الازدحام بشكل مؤقت لتسهيل التنفس على الرغم من عدم الراحة فى الأداء أثناء المرض، إلا أن النشاط البدنى يمكن أن يساعد فى تحسين وقت الشفاء وسرعة الشفاء.