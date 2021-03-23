إلى ماذا يشير وحام الحامل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 مارس 2021 04:38 مساءً - التغيرات الهرمونية أثناء الحمل، يعتقد العديد من الخبراء أن الرغبة الشديدة في الحمل قد تكون نتيجة للتغيرات الهرمونية، قد تكون الهرمونات والأستروجين والبروجسترون من الأسباب المحتملة لتلك الحوافز التي لا تقاوم، يمكن أن تؤدي هذه الهرمونات إلى تغييرات في مستقبلات اللسان، مما يؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة و، أو النفور من الأطعمة ،ألتقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل.

الحلويات والأطعمة المالحة والحارة والأطعمة الحامضة هي أكثر اشتهاءً الحمل شيوعاً.

1. الأطعمة المالحة

الأطعمة المالحة

يقول الاعتقاد الافتراضي إنه إذا كان لديك مستوى منخفض من الصوديوم في نظامك الغذائي، فقد تتوقين إلى الأطعمة المالحة والحارة أثناء الحمل. تظهر العديد من الأبحاث أن النوبات المتكررة من استنفاد الصوديوم قد تؤدي إلى زيادة تناول الصوديوم، يبدو أن هذا سبب وتأثير معقول؛ حيث يزداد حجم دمك أثناء الحمل، يحتاج هذا التغيير إلى إدارة مناسبة لتناول الصوديوم والبوتاسيوم.

بعض الأطعمة التي قد تتوقين إليها أثناء الحمل والوحام هي البطاطس المقلية، والفشار، والصلصات المختلفة، والمكسرات المختلطة، وقطع الدجاج المضاف إليها ملح إضافي.

2. الرغبة الشديدة في تناول الطعام

من المرجح أن تظهر المرأة الحامل التي تتوق إلى السكر تقاربها تجاه الشوكولاته والسكريات والآيس كريم والحلويات السكرية والدونات. أظهرت دراسة بحثية أن النساء الحوامل المصابات بسكري الحمل يظهرن إعجاباً بالحلويات أكثر من الأمهات غير المصابات بسكري الحمل. هذا التفضيل للأطعمة الحلوة مرتبط بالارتفاع المتسلسل والهبوط في هرمونات الحمل. ومع ذلك، فإن الدراسات البحثية لدعم هذا المنطق محدودة.

3. الأطعمة الحارة والساخنة

صحة

رغم أنه ليس شائعاً مثل الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والملح، إلا أن الطعام الحار موجود أيضاً في قائمة الرغبة الشديدة. قد ترغبين في الأجنحة الساخنة والكاري والفلفل الأحمر. تقول حكايات بعض الزوجات المسنات إن النساء اللواتي يحملن الأولاد يتقن إلى الأطعمة الغنية بالتوابل، بينما النساء اللائي يحملن الفتيات يتقن إلى الأطعمة الحلوة مثل الشوكولاته.

4. الوحم على مجموعات فريدة وغريبة

الحامل

في بعض الأحيان، تتوق النساء الحوامل أيضاً إلى بعض التركيبات الغذائية الغريبة مثل المرميت على الآيس كريم، أو المخلل مع الآيس كريم، أو الكعكة الإسفنجية مع صلصة الطماطم، أو البيض المقلي مع صلصة النعناع، أو المخللات مع زبدة الفول السوداني، أو التونة مع الموز. هذه الرغبة الشديدة فردية للغاية، وقد لا تكون مرتبطة بأي تغيير فسيولوجي معين يحدث أثناء الحمل.

5. الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحمضية

الليمون والخل والمخللات هي بعض من اشتهاء طعام الليمون. قد يكون اشتهاء الأطعمة التي تحتوي على حامض الستريك علامة على انخفاض أحماض المعدة. تساعد أحماض المعدة في تعقيم الطعام عن طريق تقسيمه إلى بروتينات. يمكن أن تشير الرغبة في الحمضيات إلى احتياج جسمك لبعض الفيتامينات، مثل فيتامين سي الموجود في هذه الأطعمة. ومع ذلك، لا توجد دراسات بحثية تدعم هذا الاعتقاد.

6. اشتهاء غير الأطعمة

الوحم

بعض النساء يشتهين المواد غير الغذائية. يسمى الفعل المرضي المتمثل في تناول المواد غير الغذائية PICA. بسبب الشهية غير العادية، يعتبر مرضاً خطيراً يشكل خطراً كبيراً على الأم والجنين، يمكن أن تشير البيكا أثناء الحمل إلى نقص الحديد أو سوء التغذية.

7. اشتهاء غير صحي

اشتهاء الأطعمة غير الصحية أثناء الحمل

غالباً ما يرتبط اشتهاء الأطعمة غير الصحية أثناء الحمل بعوامل نفسية. أظهرت دراسة بحثية أجريت في جامعة ألباني أن هذه الأطعمة تشتاق إليها أثناء الحمل؛ لأنها محظورة بخلاف ذلك، أمثلة قليلة على ذلك هي القهوة والكحول والبيتزا ورقائق البطاطس والوجبات السريعة وغير ذلك.

8. اشتهاء صحي

الأطعمة الصحية

قد تشتهي بعض النساء الأطعمة الصحية. الأطعمة التي تتوق إليها في الغالب هي الفواكه (التفاح والبطيخ والكمثرى والعنب) والخضراوات (الخضر الورقية والبقوليات والثوم) واللحوم (اللحوم الحمراء واللحوم الخالية من الدهون) والمأكولات البحرية (السلطعون والأسماك) والعصير (البرتقال والجريب فروت) ومنتجات الألبان (اللبن واللبن والجبن). أثناء الحمل، يجب أن تحاولي تضمين المزيد من هذه الأطعمة في نظامك الغذائي.

الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الحمل والتنبؤ بالجنس:

كما ذكرنا سابقاً، تساعد حكايات الزوجات المسنات المتعلقة بالرغبة الشديدة في تناول الطعام الناس على تخمين جنس الطفل. ومع ذلك، لا يوجد دعم علمي لهذا. من المستحيل تقنياً التنبؤ بالجنس من خلال تحليل الرغبة الشديدة لديك.

حلويات وبنات

وحم البنت

إذا كانت الأم الحامل تشتهي الحلويات، مثل الشوكولاته والحلوى والبسكويت والآيس كريم وغيرها من المنتجات السكرية، فمن المحتمل أن يكون لديها فتاة. ومع ذلك، لا يوجد دليل يدعم ذلك. لا تزال هناك فرص في إنجابك لصبي.

مالح وحامض وصبيان

الأطعمة المالحة

يُعتقد أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام تختلف عند الحمل بصبي. من الشائع أنه إذا كانت الأم الحامل تشتهي الأطعمة المالحة أو الحامضة أو الحارة أو الغنية بالبروتين، فقد تحمل طفلاً. إنهم يستمتعون بتناول المخللات، أو مص الليمون، أو مضغ اللحم، حتى لو لم يعجبهم من قبل. ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي لدعم هذا، لا يمكنك التنبؤ بجنس الطفل بشكل صحيح إلا من خلال إجراء اختبار الموجات فوق الصوتية قبل الولادة بعد الأسبوع العشرين من الحمل. تحققي من الآثار القانونية التي ينطوي عليها التنبؤ بالجنس في بلدك قبل أن تخططي لإجراء اختبار التنبؤ بالجنس.

كيف تتحكمين في الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الحمل؟

إدارة الرغبة الشديدة

الحيلة النهائية للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول الطعام هي التغلب عليه، ستساعدك النصائح التالية على إدارة الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الحمل.

لا تفوتي وجبة الإفطار: ابدئي يومك بالتغذية السليمة حتى تحصلي على طاقة كافية ولا تشعري بالجوع لاحقاً.

تناولي الطعام على فترات منتظمة: لا تنتظري آلام الجوع. خططي لوجبات صغيرة على فترات منتظمة طوال اليوم حتى لا تسرفي في تناول الأطعمة السريعة. تناولي نحو أربع إلى ست وجبات صغيرة يومياً.

ممارسة الرياضة بانتظام: النشاط البدني يريح الجسم عن طريق إطلاق الإندورفين. هذا من شأنه أن يضعك في مزاج جيد وسيتحكم في مستوياتك الهرمونية. هذه طريقة مفاجئة للتغلب على تلك الرغبة الشديدة والحد من الأكل العاطفي أيضاً.

التحكم في حصص الطعام: إذا كنت لا تستطيعين مقاومة الرغبة في تناول الطعام، فحاولي التحكم في حصتك التي تتناولينها. اختاري طبقاً صغيراً من الوجبات الخفيفة بدلاً من تناولها من العلبة بأكملها. إذا كنتِ تشتهين الشوكولاته أثناء الحمل، فخذي قطعة منها بدلاً من تناول الشوكولاته بكاملها.

اختاري وجبات خفيفة صحية: اشتري وجبات خفيفة صحية، مثل المكسرات والفواكه والأطعمة المغذية الأخرى واحتفظي بها في متناول اليد. إذا كنت جائعة، فمن المرجح تناولها.

اشربي الكثير من الماء والسوائل الأخرى: شرب الكثير من الماء يحافظ على رطوبتك. إن تناول كمية كافية من الماء سيبقيك منتعشة ومتوهجة، كما أنه يتحكم في علامات التمدد، والأهم من ذلك، الرغبة الشديدة. هذا لأننا أحياناً نخلط بين العطش والجوع وبالتالي نميل إلى الإفراط في تناول الطعام.

اهدفي إلى تناول 12 كوباً من الماء على الأقل في اليوم. في الأيام التي تريدين فيها أكثر من مجرد الماء العادي، يمكنك أيضاً محاولة تناول الكثير من السوائل الأخرى مثل الحساء وماء جوز الهند الطازج.

تجنبي الأطعمة السريعة: أفضل طريقة للابتعاد عن الوجبات السريعة هي إبعادها عن متناول يدك. من غير المرجح أن تأكليها إذا لم تكن متوفرة في المنزل. على سبيل المثال، يمكنك الاحتفاظ بجميع الشوكولاته والآيس كريم والحلويات في أقصى نهاية الجزء الخلفي من خزانة الثلاجة بدلاً من الاحتفاظ بها في المقدمة. بعيداً عن الأنظار بعيد عن الفكر!

جرب وصفات جديدة: اجعلي كل وجبة لذيذة ومثيرة عن طريق تجربة وصفات جديدة. كلما استمتعت أكثر بالطعام، قل شعورك بالجوع.

البدائل الصحية: تأكدي من استبدال الأطعمة غير الصحية بخيارات صحية قدر الإمكان. إذا كنت تشتهين الحلويات أو الكعك، فتناولي الفاكهة. عندما تشتهين المشروبات، اشربي ماء الليمون الطازج أو ماء جوز الهند بدلاً من المشروبات التي تحتوي على الكافيين. يمكنك اختيار الشوكولاته الداكنة بدلاً من شوكولاته الحليب.

احصلي على متطلباتك من الأحماض الدهنية الأساسية: يُعتقد أن زيت الكتان أو مكملات زيت السمك تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام بشكل كبير.

إلهاء نفسك: غالباً ما تكون أفضل طريقة للتعامل مع الرغبة الشديدة في تناول الطعام. قد يكون الانغماس في الرغبة الشديدة ضاراً لك ولطفلك (على سبيل المثال، الكحول والسجائر وما إلى ذلك).

احتفظي بدفتر يوميات شغوف: قومي بتدوين تفاصيل كل رغباتك الشديدة، ما الذي تتوقين إليه، ومتى تريدينه، وكيف تعاملت معه. ستساعدك هذه المجلة الشخصية على مراقبة نفسك وتتبع رغباتك الشديدة.

الرغبة الشديدة في الوحم والمخاطر المصاحبة للأم والطفل

اشتهاء الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية



في حين أن بعض الرغبة الشديدة في الوحم غير ضارة، فإن البعض الآخر قد يشكل خطراً.

اشتهاء المواد غير الغذائية

تحتوي الأوساخ والطين على الرصاص، وقد يؤدي استهلاكهما إلى مشاكل في النمو، مثل ضعف السمع، وتنمية المهارات الحركية، وانخفاض درجات الذكاء اللفظي كما يمكن أن يكونوا ضعافاً في التعلم وقد يعانون من اضطراب نقص الانتباه.

اشتهاء الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية

قد تؤدي الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والشوكولاته والأطعمة الأخرى ذات السعرات الحرارية العالية إلى زيادة الوزن لدى الأم. إذا كنت بالفعل معرضة لخطر الإصابة بسكري الحمل، فإن تناول الأطعمة الغنية بالسكر قد يسبب المزيد من المضاعفات.

ما تأكلينه سيكون له تأثير على صحتك وطفلك، يجب أن تحاولي اتخاذ خيارات صحية وتناول أفضل الأطعمة المغذية