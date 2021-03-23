شكرا لقرائتكم خبر عن تناول العسل وفيتامين سى يحمى مرضى حساسية الغبار من تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء القاهرة الكبرى أتربة عالقة كثيفة تغطى أغلب الأنحاء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على الأماكن المكشوفة، وذلك وسط تحذيرات لهيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لتقلبات جوية حادة وهو ما يعرض مرضى حساسية الغبار لمشاكل صحية أبرزها العطس وسيلان الأنف والعينين الدامعة والسعال وصعوبة التنفس.

ووفقا لتقرير لموقع تايمز أوف انديا تحدث هذه الحساسية بشكل أساسي بسبب وجود جزيئات الغبار في الهواء وهو شيء لا يمكنك تجنبه أولئك الذين يعانون من حساسية الغبار، وهناك بعض العلاجات البسيطة التي قد تساعد مرضى حساسية الغبار لتخطى هذه التقلبات الجوية دون مشاكل صحية .

علاجات بسيطة لمرضى حساسيه الغبار لمواجهه تقلبات الطقس

تناول عسل النحل : تناول العسل مفيد في علاج حساسية الغبار سيساعد العسل جسمك على التكيف مع المواد المسببة للحساسية الموجودة في البيئة فقط عن طريق تناول ملعقة صغيرة من العسل، يمكنك الحصول على راحة فورية من العطس أوالسعال يحتوي العسل أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات .

البروبيوتيك: تحدث الحساسية بسبب خلل في جهاز المناعة مما يجعل الجسم يتفاعل بقوة مع محفزات الحساسية، استهلك ما يكفي من البكتيريا المفيدة لموازنة بكتيريا الأمعاء وللتخلص من الحساسية تناول اللبن الرائب أو اللبن المعزز بالبروبيروتك لتقوية بكتيريا الأمعاء .

خل التفاح: فعال أيضًا في علاج حساسية الغبار، امزج 1 ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء وتناوله ثلاث مرات في اليوم هذا المشروب يبطئ من إنتاج المخاط.

جلسات البخار: من الطرق المفيدة لعلاج حساسية الغبار للقيام بذلك ، خذ بعض الماء الساخن في وعاء كبير وانحني فوق البخار المنبعث منه غطِ رأسك بالمنشفة لاستنشاق البخار بشكل صحيح افعل ذلك لمدة 10 دقائق على الأقل هذه العملية تهدئ مجرى الأنف وتزيله.

تناول فيتامين سي: هذا هو أسهل شيء يمكنك القيام به للتخلص من حساسية الغبار المستعصية تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال، الفواكه التى تحتوى على بفيتامين C تمنع إفراز خلايا الدم البيضاء للهيستامين وتزيد من إزالة السموم منها كما يقلل فيتامين سي أيضًا من إفرازات الأنف وانسدادها.