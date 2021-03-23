رجيم كل يوم كيلو مجرب ومضمون

بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم كل يوم كيلو من الطرق التي تساعد على تخسيس الوزن بسرعة اي في مدة لا تقل عن 7 ايام. ومن اجل هذا من المهم اتباع برنامجه بدقة. لكن من الافضل عدم فعل هذا لوقت طويل منعاً لحدوث اي نقص في المغذيات. ومن المفيد ان يتزامن ذلك مع ممارسة الرياضة مثل المشي لمدة 30 دقيقة يومياً او لساعة واحدة 3 مرات اسبوعياً. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن رجيم كل يوم كيلو لإنقاص الوزن في اسبوع واحد بطريقة مضمونة.



بعد تطبيق برنامج رجيم كل يوم كيلو من الممكن خسارة ما لا يقل عن 3 الى 4 كيلوغرامات. ومن اجل هذا من المهم جداً الحرص على تطبيق برنامج هذا الرجيم بطريقة دقيقة ومن دون اخطاء.

اليوم الاول





الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم او كوب من الزبادي غير المحلى وقليل الدسم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المسلوق من دون دهون ومن دون ملح، طبق سلطة مع صلصة تحتوي على القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، كوب من شوربة من دون دسم مع بذور الشوفان.

اليوم الثاني

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الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، طبق من الخضار مثل الخيار والطماطم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من صدر الدجاج المشوي من دون دهون مع صلصة خفيفة جداً، كوب من الزبادي غير المحلى والخالي من الدسم.

العشاء. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى والخالي من الدسم.

اليوم الثالث

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الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، كوب من الزبادي الخالي من الدسم ومن المحليات، حبة تفاح.

الغداء. علبة تونة مع القليل من زيت الزيتون ورشة من النعناع، حبة كيوي او كوب من عصير البرتقال الطبيعي الطازج.

العشاء. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى مع بذور الكتان، طبق من الخضار المطهوة على البخار او المشوية من دون اضافة الملح.

اليوم الرابع



الفطور. بيضتان مسلوقتان مع كوب من اللبن بالفواكه او مع حبوب الفطور غير المحلاة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المسلوق من دون دهون ومن دون اي اضافات، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر.

العشاء. قطعة صغيرة من الجبنة الخالية من الدسم، طبق سلطة مع صلصة تحتوي على القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

اليوم الخامس

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الفطور. بيضتان مسلوقتان مع القليل من الخيار.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، طبق من السلطة المشكلة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون ورشة ملح خفيفة جداً.

العشاء. طبق شوربة من دون اي مواد دسمة.

اليوم السادس

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الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم، كوب قهوة او شاي من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المسلوق من دون دهون مع القليل من الاعشاب.

العشاء. طبق من الشوربة المصنوعة من دون دهون.

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اليوم السابع

الفطور. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي او المسلوق من دون دهون، طبق من الشوربة المصنوعة من دون دسم.

العشاء. كوب حليب قليل الدسم، 5 شرحات جبنة مشوية قليلة الدسم. ومن الافضل عدم تطبيق رجيم كل يوم كيلو لأكثر من هذه المدة من اجل خسارة الوزن من دون حدوث نقص في المغذيات.