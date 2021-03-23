أطعمة تناوليها على معدة فارغة وأخرى توقفى عن تناولها

بيروت - نادين محمد - أطعمة عديدة يجب تناولها على معدة فارغة وأخرى توقفي عن تناولها تسبب القرحة وعسر الهضم. إليك أبرز تلك الأطعمة.

البيض

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تساعد الكميات العالية من البروتين والدهون الجيدة في البيض على الحفاظ على مستويات الطاقة لديك طوال اليوم. كما أنها تبقيك ممتلئة لفترة أطول.

يعتبر بياض البيض رائعاً لمن يتطلعون إلى إنقاص الوزن، لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات.

الفواكه الحمضية

عندما يتم تناول ثمار الحمضيات على معدة فارغة يؤدي إلى مشاكل في المعدة مثل قرحة المعدة أو حتى التهاب المعدة جنباً إلى جنب مع التمثيل الغذائي البطيء بفضل ارتفاع مستوى الفركتوز الموجود في الفاكهة بسبب محتواها العالي من حامض الستريك.

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يحتوي الزبادي على كمية عالية من حمض اللاكتيك الذي يعزز تقوية عظامنا وتساعد البكتيريا الجيدة على النمو وتحتوي المعدة الفارغة بالفعل على مستويات عالية من حمض المعدة الموجود فيها مما يؤدي إلى ارتجاع حمضي مزعج.

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يؤدي شرب القهوة على معدة فارغة إلى ارتفاع مستويات الحموضة في الجسم. قد تعانين أيضاً من عسر الهضم وحرقة المعدة خلال اليوم بفضل هذا المشروب اللذيذ، لذلك من الأفضل أن تأكلي شيئاً قبل شرب قهوتك.

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البهارات

الأطعمة الحارة أول شيء في الصباح تسبب زيادة في إنتاج الحمض في المعدة مما قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي في المستقبل. بفضل وجود الكابسيسين.

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إن تناول الموز على معدة فارغة يزيد من كمية المغنيسيوم في الدم، وهو أمر غير سار للقلب. يحتوي الموز أيضاً على نسبة عالية من السكر الطبيعي.

حيث إن 25 ٪ من متوسط الموز عبارة عن سكر ، مما يمنحك دفعة طاقة أولية ينتهي بها الأمر إلى استنزافك في الساعات الأخيرة ة يترك معدتك فارغاً بعد فترة وجيزة.

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الألياف القابلة للذوبان في دقيق الشوفان تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم ويحتوي كوب واحد من دقيق الشوفان على حوالي 150 سعرة حرارية وما يصل إلى 4 جرامات من الألياف و 6 جرامات من البروتين. من الآمن القول إن دقيق الشوفان يجعل الوجبة الأولى الرائعة تبدأ يومك بصحة جيدة.

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يساعد إفراز هرمون السيروتونين أو هرمون "الشعور بالسعادة" وتعزيز نشاط عقلك كما أن العسل أيضاً ممتاز في طرد السموم من جسمك، مما يمهد الطريق لبشرة نضرة ونقية.

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البطيخ

تساعد كمية عالية من الليكوبين في هذه الفاكهة الجسم على استعادة العناصر الغذائية في الصباح. كما أنه يمد الجسم بكمية كافية من السوائل وهو مفيد للقلب والعينين.

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الفيتامينات C و A ، ويحتوي الكوب الواحد على 50 سعرة حرارية فقط. كما أن محتواه العالي من الحديد مثالي أيضاً لمرضى فقر الدم، مما يساعد على استعادة صحة الهيموجلوبين إذا تم تناوله بانتظام.

بخلاف الفيتامينات، يحتوي البطيخ أيضاً على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وقد ثبت أنه يساعد القلب بشكل كبير.

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التفاح

غني بألياف البكتين الغذائية، ويعمل التفاح بشكل ممتاز لتحسين حركة الأمعاء، ويعد أفضل وقت لتناول التفاح هو في الصباح، وذلك لضمان تنظيف الأمعاء بشكل مثالي وجني فوائد الفاكهة أيضاً.

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