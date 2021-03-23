بيروت - نادين محمد - يمكن تطبيق 5 نصائح غذائية ان يساعد على صوم رمضان من دون الشعور بالتعب او الجوع او العطش. وتقوم هذه النصائح على اتباع بعض القواعد الاساسية التي يمكن ان تهيئ الجسم لتحمل ساعات الصوم الطويلة. ومن ابرزها مثلاً شرب كمية كافية من الماء لمنع الجسم من المعاناة من الجفاف ومن اضطرابات اخرى يمكن ان تنتج عن ذلك. إذاً من المهم جداً، وللحفاظ على الصحة، التعرف على ابرز 5 نصائح غذائية لصوم رمضان من دوت تعب.

قواعد لصوم رمضان

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من المهم اذاً اتباع نصائح غذائية عدة من اجل صوم رمضان من دون تعب ومن دون المعاناة من اي امراض او مشاكل صحية. ويجب البدء بتطبيق هذه النصائح قبل انطلاق مرحلة الصوم بأسبوعين على الاقل.



1 التخلي عن الوجبات الخفيفة كما وعن تناول اي نوع من الطعام عند الشعور بالجوع وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات. فهذا يساعد على تدريب الجسم على تحمل الصوم وما يفرضه من قواعد.

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2 شرب كمية كافية من الماء. ومن الافضل الا تقل عن 7 الى 8 اكواب يومياً. فهذا يساهم في مد الجسم بالرطوبة التي يحتاج اليها وعلى دفعه الى تخزين الماء الضروري لأداء وظتائفه الحيوية في انتظار حلول المرحلة المقبلة. كذلك يجب الحرص على تناول كميات معتدلة جداً من المشروبات التي تحتوي على الكافيين ومنها الشاي والقهوة لأنها تدر البول وتحرم الاعضاء من رطوبتها. وينصح ايضاً بتناول انواع السلطة والفواكه الغنية بالماء. ومن المفيد اضافة اصناف ووصفات الحساء المصنوعة من دون دسم الى العديد من الوجبات والحرص على عدم استهلاك كمية كبيرة من الملح الذي يسبب احبتاس الماء وبالتالي الشعور بالانزعاج.

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3 اتباع عادة تناول الطعام ببطء. وفي هذه الحالة يجب مضغه بهدوء ومن دون استعجال. فهذا يساعد على تنظيم عملية الهضم وعلى منع المعاناة من التلبك المعوي. كما ان المضغ البطيء يمكن ان يساعد على الاحساس بالشبع خلال مدة قصيرة اثناء تناول الوجبات وعلى تناول كمية قليلة من الطعام. وهذا ما يمنع بالتالي زيادة الوزن.

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4 ومن افضل 5 نصائح غذائية لصوم رمضان من دون تعب ايضاً الحد من تناول الحلويات والمأكولات التي تحتوي على السكر المضاف. فهذا يمنع الشعور بالجوع كما انه يساعد على تدريب الجسم على الاكتفاء بنوع محدد من الاطعمة. وهو ايضاً يمنع زيادة الوزن التي يعاني منها الكثير من الاشخاص في شهر الصوم. وفي موازاة ذلك من الافضل ايضاً عدم تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر مثل العصائر غير الطبيعية والمشروبات الغازية وغيرها. والافضل استبدالها بالعصائر الطبيعية والخلاصات العشبية.

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5 تناول مأكولات تحتوي على البروتين والكالسيوم لأن هذا يساعد على الحد من الشعور بالجوع خلال ساعات الصوم.

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6 عدم الاكثار من تناول التوابل والسبب ان هذا يمكن ان يؤدي الى الشعور بالعطش. اذاً الافضل تناول الاطعمة التي تخلو منها او تحتوي على كمية قليلة جداً منها. وهذا يعتبر من افضل 5 نصائح غذائية يمكن اتباعها لصوم رمضان من دون تعب ومن دون الشعور بأي انزعاج او المعاناة من اي مشاكل صحية.

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