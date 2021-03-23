غذاء ملكات النحل.. كنز من الفوائد الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غذاء ملكات النحل مفيد للصحة ويقي من الأمراض المختلفة مثل القلب والسكر ومفيد للبشرة، نستعرض معكم أهم الفوائد الصحية لغذاء ملكات النحل..

غذاء ملكات النحل هو عبارة عن مادة هلامية ينتجها النحل لإطعام الملكات وصغارهن، ويستخدم كنوع من المكملات الغذائية لحماية الجسم من الأمراض، وهذا لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية، حيث إنه يتكون من الماء، الكربوهيدرات، الدهون، البروتينات، والأحماض الدهنية، فضلا عن وجود الفيتامينات ومن بينها فيتامين ب المركب.





فوائد غذاء ملكات النحل

تشير إحدى الدراسات التي ذكرها موقع "webmd" أن تناول غذاء النحل يساعد على التقليل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية، وهذا لأنه له تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول بالدم والمساعدة على تقليل نسبتها.

ويساعد تناول غذاء ملكات النحل على التقليل من الالتهابات وهذا بفضل الأحماض الأمينية والمركبات الفينولية الموجودة به، فضلا عن مضادات الأكسدة التي لها تأثير في التقليل من الالتهابات.

استخدام غذاء ملكات النحل على الجروح يساعد على سرعة التئامها والتخلص من المشكلات الجلدية الأخرى، وهذا لأن له تأثيرا مضادا للبكتيريا ويحمي الجروح من التعرض إلى العدوى، وبإمكانه المساعدة في تنظيم معدلات السكر بالدم، وهذا عن طريق التقليل من الإجهاد التأكسدى والالتهابات.

ويساعد غذاء ملكات النحل على تعزيز وظائف المخ، وأشار موقع "medical news today" إلى أن هناك دراسة أثبتت أن بإمكان غذاء ملكات النحل تحسين الذاكرة والتقليل من أعراض الاكتئاب لدى النساء بعد عمر الثلاثين.

ويعزز كذلك من الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم ضد الفيروسات والبكتيريا التي تهاجم خلايا الجسم، مما يساعد على الوقاية من حدوث العدوى وتقوية الجهاز المناعي.

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فوائد غذاء ملكات النحل للبشرة

غذاء ملكات النحل به الكثير من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد على تعزيز صحة الجلد، حيث إنه يحتوي على حوالي 60% من الماء إلى جانب الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، ومضادات الأكسدة، وبفضل هذه العناصر فإنه يساعد على ترطيب الجلد وحمايته من التعرض إلى الالتهابات والجفاف، فضلا عن أن الأحماض الأمينية التي توجد بغذاء ملكات النحل هامة لتكوين الكولاجين مما يساعد على تجديد خلايا البشرة، وأشارت إحدى الدراسات إلى أن غذاء الملكات يساعد على تحسين شكل التجاعيد والتقليل من علامات تمدد الجلد.

فوائد غذاء ملكات النحل للنحافة

يساعد تناول ملعقة صغيرة من غذاء ملكات النحل مع ملعقة كبيرة من العسل على الزيادة في الوزن للأشخاص الذين يعانون من النحافة، فضلا عن أنه يحفز عمل الغدد المسؤولة عن إفراز أنزيمات النمو ويعتبر من فواتح الشهية الطبيعية.

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أضرار غذاء ملكات النحل

بالرغم من الفوائد المتعددة لغذاء ملكات النحل إلا أنه قد يتسبب في بعض المشكلات الصحية للأطفال، حيث إنه يتسبب في الحساسية والأعراض المصاحبة لها، والتي قد تشمل مضاعفاتها الإصابة بالربو والتقلصات في الشعب الهوائية، ولهذا يجب الحرص على عدم تقديم غذاء ملكات النحل للأطفال.

يجب على الحامل عدم تناول غذاء ملكات النحل، وهذا لما له من أضرار حيث لا يوجد دراسات كافية لإثبات مدى سلامة غذاء ملكات النحل على الحامل والجنين، ويمكن للمرأة الحامل الحصول على العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم من خلال المصادر الأخرى لها مثل الخضراوات والفواكه.