شكرا لقرائتكم أٌعدم ولم ينتهِ عذابه.. هذا جديد إيران مع روح الله زم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد مرور أشهر على إعدامه، تطرقت استخبارات الحرس الثوري الإيراني الداعم الرئيسي لإنتاج وبث مسلسل "غاندو"، في أحدث أجزاء العمل إلى قضية اختطاف وإعدام روح الله زم، مدير قناة "آمد نيوز" التلغرامية، مثيرة الكثير من الجدل.

في التفاصيل، أفاد نادي المراسلين الشباب التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن هذا المسلسل سيبث على القناة الثالثة في التلفزيون الإيراني.

ونشر نادي المراسلين على حسابه في تويتر، مشهداً من الحلقة يظهر فيه عناصر من القوات الأمنية وهم ينقلون روح الله زم إلى العاصمة طهران.

اعتقال صحافيين في جزأين

الجدير ذكره، أن مسلسل "غاندو-2"، من إخراج جواد أفشار، وإنتاج مجتبى أميني، هو نتاج معهد "شهيد آويني" الثقافي الذي يعمل تحت إشراف "منظمة باسيج الإذاعة والتلفزيون الإيرانية".

وفي الجزء الأول من العمل الذي أخرجه المعهد ذاته، تم تصوير قصة اعتقال صحافي "واشنطن بوست"، جيسون رضائيان، بحسب رواية جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني.

قوات من الحرس الثوري الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)

ردود فعل دولية واسعة النطاق

يشار إلى أن زم الذي كان لاجئا في فرنسا، كان اختطف على يد رجال الأمن الإيراني خلال زيارة له إلى العراق في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018، وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت محكمة الثورة في طهران تنفيذ حكم الإعدام ضده.

والدا روح الله زم امام قبره

وأثار الاختطاف وبث الاعترافات القسرية للصحافي الراحل على التلفزيون الإيراني، وكذلك إجراءات المحاكمة غير الشفافة، وإعدامه، ردود فعل دولية واسعة النطاق، حيث دان إعدامه العديد من الدول الأوروبية وأميركا، ومنظمات حقوق الإنسان وشخصيات سياسية ومدنية.