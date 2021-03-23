شكرا لقرائتكم خبر عن شركة سينوفاك الصينية: لقاحنا ضد فيروس كورونا آمن للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة سينوفاك الصينية، إن البيانات الأولية أكدت أن لقاحنا لفيروس كورونا آمن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا، بحسب سكاي نيوز.

كانت الصين، وافقت الشهر الماضى على الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك الصينى لكورونا، حيث أعطت وزيرة الغذاء والصحة البروفيسور صوفيا تشان سيو تشى الإذن النهائى بعد يومين من تقديم الخبراء المشورة للحكومة بالإجماع على الاستخدام العاجل للقاح المحلى الصنع سينوفاك على الرغم من المخاوف من التعجل فى اتخاذ القرار.

ووفقا لتقرير لصحيفة south china post الصينية، قالت لجنة اللقاح إنه لا توجد حاجة للحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية أولاً، حيث أظهرت نتائج التجارب السريرية أن اللقاح يفى بالفعل بالحد الأدنى من المعايير التى حددتها الهيئة العالمية.