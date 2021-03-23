6 أسباب تجعل النساء الحوامل بحاجة إلى تناول الشوكولاتة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 مارس 2021 10:42 صباحاً - يمكن أن تكون الرغبة الشديدة في الحمل لتناول الشوكولاتة، التي تتوق إليها الحامل، ربما في منتصف الليل، غريبة، ولأنها تأكل عن شخصين، فلا يوجد ما يمنعها، فهناك بعض الأخبار الجيدة لك. تشير دراسات جديدة إلى أن الرغبة في تناول الشوكولاتة قد تحافظ على صحتك وصحة طفلك، ويمكنك متابعة أهم فوائدها من خلال متابعة الموضوع الآتي. الذي تعرضه الاستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center

لما النائلي

تناول الشوكولاتة أثناء الحمل

تجعل فترة الحمل صحية وسليمة

وفقاً للدراسات، فإن تناول الشوكولاتة أثناء الحمل يمكن أن يجعل الأم والطفل يتمتعان بصحة جيدة من حيث تحسين وظيفة المشيمة. وهناك المزيد من الأسباب التي تجعل تناول الشوكولاتة أثناء الحمل، أمراً يساعد الأمهات، في فترة صحية وسليمة.

تتسبب بالسعادة في الحمل

وفقاً لدراسة أجريت في فنلندا، أفادت النساء اللائي تناولن الشوكولاتة أثناء الحمل بأنهن كن أكثر حيوية وسعادة.

تساعد في منع التوتر

الشوكولاتة تقلل التوتر أثناء الحمل

نظراً لأن هرموناتك في تقلبات لا تهدأ خلال هذه الأشهر التسعة، فقد يكون الأمر مرهقاً حقاً. يمكن أن تساعد الشوكولاتة في خفض مستويات التوتر لديك، كما تقول الأبحاث. إن تناول الشوكولاتة الداكنة يومياً يقلل من مستويات التوتر بشكل كبير.

تخفف من فرص الإجهاض

على الرغم من عدم وجود علاج واحد يمكنك اتباعه لمنع الإجهاض. لكن وجد أن النساء الحوامل اللائي يأكلن الشوكولاتة يومياً تقل فرص تعرضهن للإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى بنسبة 20%.

تساعد في الحفاظ على وزنك

يوصى بالشوكولاتة السوداء

قطعة الشوكولاته تحافظ على زيادة الوزن بشكل صحي وخفض مستويات الكوليسترول.

الشوكولا تخفض الإصابة بارتفاع ضغط الدم

تناول الشوكولاتة يومياً يمكن أن يقلل بنسبة 50 في المائة من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي يمكن أن يسبب الولادة المبكرة والتشنجات والجلطات الدموية. يقلل استهلاك الشوكولاتة من خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج.

الشوكولا تساعد لنمو أفضل للجنين

الشوكولاتة مهمة لصحة الجنين والمشيمة

إن النساء اللائي تناولن الشوكولاتة يومياً أثناء الحمل يتمتعن بنمو أفضل في المشيمة والجنين.