شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة مفيدة لصحة العين.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت طبيبة التغذية آنا بيلوسوفا، عن أهم الأطعمة المفيدة لصحة العين، موضحة أنه يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على بيتا كاروتين.

وأبانت أنه من بين هذه الأطعمة العنب والتوت البري، وفى حال عدم توافرهما من الممكن استخدام توت مجمد، حيث يُمكن فقط تذويب الثلج به وتناوله.

وأرجعت الطبيبة السبب في أهمية تناول العنب والتوت البري لصحة العين، هو أن المواد الموجودة في العنب البري والتوت تحفز دوران الأوعية الدقيقة في الدم وتغذية العصب البصري”.

كما نصحت اختصاصية التغذية بتناول الجزر فهو يحسن الرؤية، عندما تتم معالجة الجزر بالحرارة، يتم تحسين بيتا كاروتين في تركيبته، كما الجزر النيئ مفيد أيضًا للعيون.

ويوجد بيتا كاروتين أيضًا بكميات كبيرة في البصل الأخضر والشبت والبقدونس، ومع ذلك، فإن التناول المفرط لهذه الخضار يمكن أن يؤدي إلى توسع الأوردة وخطر الإصابة بالنقرس لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا، لذلك، لا ينبغي تناولها أكثر من مرتين في الأسبوع.