شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر النوم المتقطع على صحة قلبك؟.. احذر من مضاعفات تصل إلى الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسبب النوم المتقطع العديد من المضاعفات الخطيرة منها ما يصل لحد الوفاة، لذا لابد من تجنبها حتى تحمى نفسك من تلك الحالات المرضية المفاجئة، طبقًا لتقرير نشر في موقع إكسبريس، ويعتبر انقطاع النفس النومي هو من الحالات الخطيرة التي تحدث لك خلال النوم وعندها تتوقف عن التنفس لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر وقد تحدث 5 مرات على الأقل في الساعة أثناء النوم، وقد تتطور تلك الحالة لتسبب النوبات القلبية التي تحدث عندما يسد الشريان الذي يغذي قلبك بالدم والأكسجين، وهنا تصاب بالجلطة الدموية.

وأكد التقرير أن انقطاع النفس أثناء النوم يؤدى إلى خفض مستويات الأكسجين، وتغيير الضغط في الصدر عند إغلاق مجرى الهواء العلوي، ما يضغط على القلب ميكانيكيًا، ويزيد من الالتهاب ويسبب تغيرات غير صحية في الأوعية الدموية أيضًا.



كيف يؤثر النوم المتقطع على صحة القلب

وأكد الخبراء أن النوم الجيد مفيد للقلب، لذا فأولئك الذين لا ينامون بشكل كافٍ يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية، بالإضافة الى العوامل الأخرى مثل العمر والوزن والتدخين.

وتوصل الباحثون إلى أن النوم القليل جدًا يسبب اضطرابات في الظروف الصحية الأساسية والعمليات البيولوجية مثل استقلاب الجلوكوز وضغط الدم والالتهابات، فالمرضى الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم (ما يجعلهم يستيقظون بشكل متكرر طوال الليل) غالبًا ما يكونون عرضة للخطر من صحة القلب.

ووفقًا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم، فإن توقف التنفس أثناء النوم يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وتتمثل أعراضه في الآتى:

1.النعاس أثناء النهار

2. الإعياء

3.النعاس أثناء القيادة

4.الضيق في التنفس

5.الاستيقاظ كثيرًا للتبول دون سبب واضح

6.ألم في الصدر أثناء النوم.