شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدى معرفته عن سرطان الثدى.. أبرز الأعراض طرق التشخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الثدى واحد من أبرز الأمراض السرطانية التى يعانى منها الكثيرون ، يتكون سرطان الثدي من خلايا غير عادية تنمو خارج نطاق السيطرة، وقد تنتقل هذه الخلايا أيضًا إلى أماكن في جسمك، حيث يبدأ سرطان الثدي عادةً إما في الغدد التي تصنع الحليب (تسمى سرطان الفصيص)، أو في القنوات التي تحمله إلى الحلمة (تسمى سرطان الأقنية).

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن سرطان الثدى وفقا لما ذكره موقع webmd

س: من يصاب بسرطان الثدي؟

يمكن أن يصاب الرجال أيضًا بسرطان الثدي، لكنهم يمثلون أقل من 1٪ من جميع حالات سرطان الثدي، ويعد سرطان الثدي بين النساء ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بعد سرطان الجلد، وثاني سبب رئيسي للوفيات الناجمة عن السرطان بعد سرطان الرئة .

في المتوسط ​​تصاب امرأة واحدة من كل ثماني نساء بسرطان الثدي في حياتها، وحوالي ثلثي النساء المصابات بسرطان الثدي يبلغن من العمر 55 عامًا أو أكبر.. معظم الباقين تتراوح أعمارهم بين 35 و54.

س: ما هى أعراض سرطان الثدي؟

1: كتلة أو منطقة سميكة في الثدي أو تحت الإبط أو بالقرب منه تستمر خلال الدورة الشهرية.

2: ظهور كتلة حتى لو شعرت أنها صغيرة مثل حبة البازلاء.

3: تغير في حجم الثدي أو شكله أو انحناءه.

4: إفرازات من الحلمة يمكن أن تكون دموية أو صافية.

5: تغيرات في جلد ثديك أو حلمة ثديك يمكن أن يكون مدملاً أو مجعدًا أو متقشرًا أو ملتهبًا.

6: أحمرار الجلد على الثدي أو الحلمة.

7: تغيرات في شكل أو موضع حلمتك.

8: منطقة تختلف عن أي منطقة أخرى في الثديين.

9: بقعة صلبة بحجم الرخام تحت جلدك.

س: ما هى أسباب سرطان الثدي وعوامل تزيد من خطر الإصابة؟

لا يعرف الخبراء أسباب الإصابة بسرطان الثدي ، لكن هناك أشياء معينة تزيد من احتمالية إصابتك به حيث يلعب عمرك والعوامل الوراثية وتاريخك الصحي الشخصي والنظام الغذائي دورًا في ذلك.

1: النساء فوق سن الخمسين أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي من النساء الأصغر سنا.

2: النساء الأميركيات من أصول أفريقية أكثر عرضة من النساء البيض للإصابة بسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث .

3: إذا كان ثدياك يحتويان على نسيج ضام أكثر من الأنسجة الدهنية ، فقد يكون من الصعب رؤية الأورام في صورة الثدي الشعاعية.

4: التاريخ الشخصي للإصابة بالسرطان، ترتفع احتمالاتك قليلاً إذا كان لديك بعض أمراض الثدي الحميدة ترتفع بشكل حاد إذا كنت قد أصبت بسرطان الثدي من قبل.

5: تاريخ العائلة، إذا كانت قريبة أنثى من الدرجة الأولى (أم أو أخت أو ابنة) مصابة بسرطان الثدي ، فمن المرجح أن تصاب بالمرض مرتين. إن وجود اثنين أو أكثر من الأقارب من الدرجة الأولى لديهم تاريخ من الإصابة بسرطان الثدي يزيد من خطر إصابتك ثلاث مرات على الأقل.

5: تاريخ الحيض ترتفع احتمالات الإصابة بسرطان الثدي إذا بدأت فتراتك قبل سن 12.

س: ما هى عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي التي يمكنك السيطرة عليها؟

1: النشاط البدني: كلما تحركت أقل، زادت فرص الإصابة.

2: الوزن والنظام الغذائي: ترفع زيادة الوزن بعد انقطاع الطمث فرص الإصابة.

3: الكحول: يرفع خطر الإصابة بسرطان الثدي.

س: كيف يتم تشخيص سرطان الثدي؟

إذا شعرت بوجود كتلة أو إذا ظهر شيء ما في التصوير الشعاعي للثدي ، سيبدأ طبيبك في عملية تشخيص سرطان الثدي ،سوف يسألون عن تاريخك الشخصي والعائلي الصحي. بعد ذلك ، سيجرون فحصًا للثدي ويطلبون اختبارات تشمل:

1: اختبارات التصوير: سيستخدم طبيبك هذه لمعرفة المزيد عن ثديك.

2: الموجات فوق الصوتية: يستخدم هذا الاختبار الموجات الصوتية لتكوين صورة لثديك.

3: الماموجرام: توفر هذه الأشعة السينية المفصلة للأطباء رؤية أفضل للكتل وغيرها من المشاكل.

4: التصوير بالرنين المغناطيسي: يستخدم فحص الجسم هذا مغناطيسًا مرتبطًا بجهاز كمبيوتر لإنشاء صور مفصلة لداخل ثدييك.

5: خزعة: في هذا الاختبار يزيل الطبيب الأنسجة أو السوائل من ثديك إنهم ينظرون إليها تحت المجهر للتحقق مما إذا كانت الخلايا السرطانية موجودة.