شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر من تناول الأطفال لمشروبات الطاقة.. تعرّف على أضرارها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر طبيب الباطنية فيصل الصفي من تناول مشروبات الطاقة وخاصة الأطفال، وذلك لما لها من أضرار على صحة الجسم.

وقال “الصفي”في تغريدة على موقع “توتير”: إن دراسة جديدة أوضحت أن احتساء نحو ربع علبة من مشروبات الطاقة يرتبط بتغييرات مضرة محتملة بضغط الدم ووظائف القلب بشكل يفوق آثار الكافيين خاصة للأطفال.

ونصح بضرورة عدم شرب الأطفال مشروبات الطاقة لكونها مضرة على صحتهم.

وتتكون مشروبات الطاقة من السكر والكافيين وبعض المواد المحفزة بكميات مضاعفة، فمشروب الطاقة الواحد يحتوي على 80 ميلي جرام من الكافيين لكل 250 ميلي لتر، وبعضها يصل إلى 100 جرام من الكافيين، مقارنة بكوب واحد من القهوة الذي يحتوي على 14 ميلي جرام من الكافيين.