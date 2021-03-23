شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لعلاج التهاب القدمين.. منها التدليك ووضع الثلج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتكرر آلام القدمين أو قد تحدث من حين لآخر، يمكنك التحدث مع طبيبك لتلقي العلاج الطبي، ولكن في الغالب يمكن علاج التهاب القدمين بالعلاجات المنزلية البسيطة، وإليك 5 نصائح لعلاج التهاب القدمين، بحسب موقع "only my health".

حمام القدم الدافئ

يعتبر حمام القدم الدافئ طريقة فعالة لعلاج الآلام والإصابات المؤقتة، وتعتبر إضافة أملاح إلى حمام القدم أكثر فاعلية لأنها لن تحسن الدورة الدموية فحسب، بل تخفف من آلام العضلات عن طريق تقليل التورم في قدميك.



حمام القدم الدافئ

تدليك القدم

يمكنك تدليك قدميك للمساعدة في الألم وتحسين الدورة الدموية في الواقع، يمكن لخبير اللياقة وروتين التمرين أن يرشدك في التغلب على هذا الألم والالتهاب، عليك فقط الجلوس على كرسي مريح، يمكن استخدام غسول أو زيت مرطب يساعد في ترطيب بشرتك ما يسهل تدليك القدم.



تدليك القدم

ضع الثلج

نصيحة أخرى لعلاج التهاب القدمين هي وضع كيس ثلج على المنطقة المصابة، يمكن أن يقلل وضع الثلج على قدميك من الالتهاب الذي يؤدي في الغالب إلى الألم، للمساعدة في تقليل الالتهاب.



ضع الثلج

قم بتغيير حذائك

يمكن أن يكون حذاؤك سببا رئيسيا وراء ألم القدم وتورمها، إذا كنت ترغب في علاج القدم الملتهبة، فمن الأفضل تغيير حذائك الحالي والانتقال إلى حذاء جديد، يمكن أن يؤثر ارتداء الأحذية بعد انتهاء عمرها الافتراضي.

إراحة قدميك

يمكن أن تساعد إراحة قدميك بانتظام في منع الألم، يمكنك أيضًا القيام ببعض تمارين القدمين كل يوم للحفاظ على أعصابك وعضلاتك نشطة.