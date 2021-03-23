شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية لتبييض الأسنان .. استخدم سحب الزيت وصودا الخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من المنتجات التى يمكن الاختيار من بينها لتبييض الأسنان، ولكن معظمها يحتوى على مادة التبييض التى تعتبر غير صحية، وهناك بعض الوصفات المنزلية يمكن اتباعها لتحقيق الغرض من تبييض الأسنان وبشكل طبيعى وصحى، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".





- ما الذى يسبب اصفرار الأسنان

هناك العديد من العوامل التى يمكن أن تجعل الأسنان تبدو باهتة وصفراء، مثل تناول بعض الأطعمة التى تُلطخ المينا وهى الطبقة الخارجية للأسنان، حيث إن تراكم الترسبات يؤدى إلى اصفرار الأسنان، وقد يصل الأمر فى بعض الأحيان إلى تأكل المينا.

5 علاجات منزلية بسيطة لتبييض الأسنان 1- الزيت

هو علاج تقليدى يعمل على تنظيف الأسنان ويزيل السموم من الجسم، حيث يتم غسل الفم بملعقة كبيرة من الزيت لإزالة البكتيريا المتراكمة على الأسنان والمعروفة باسم "طبقة البلاك"، ولعل أكثر أنواع الزيوت شيوعًا والمستخدمة فى طريقة سحب الزيت هو زيت عباد الشمس والسمسم، كما يمكن استخدام زيت جوز الهند الغنى بحمض اللوريك المعروف بقدرته على تقليل الالتهاب وقتل البكتيريا، وتشير عدة دراسات إلى أن القيام بطريقة سحب الزيت يوميًا يقلل من البكتيريا فى الفم ويمنع التهاب اللثة.

2- صودا الخبز

صودا الخبز لها خصائص تبييض طبيعية وبالتالى فهى عنصر مهم يستخدم فى تصنيع معجون الأسنان، وهى عبارة عن مادة كاشطة خفيفة يمكنها تنظيف البقع الموجودة على الأسنان، كما تساعد على خلق بيئة قلوية فى الفم تمنع نمو البكتيريا، وللقيام بذلك اخلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقتين صغيرتين من الماء وقم بتنظيف أسنانك بها من مرتين إلى ثلاثة أسبوعيًا.

3- بيروكسيد الهيدروجين

هو عامل تبييض طبيعى يقتل البكتيريا فى الفم، حيث وجدت دراسات أن معجون الأسنان الذى يحتوى على صودا الخبز و1% من بيروكسيد الهيدروجين يمكن أن يمنح الأسنان بياضًا ناصعًا وبشكل ملحوظ.

4- تطبيق نظام غذائى يعتمد على الفواكه والخضراوات

النظام الغذائى الغنى بالفواكه والخضراوات مفيد للصحة العامة وللأسنان، حيث يمكن أن يساعد تناول الفواكه والخضراوات المقرمشة والنيئة فى فرك طبقة البلاك على الأسنان أثناء مضغها، ولكنها ليست بديلًا عن تنظيف الأسنان بالفرشاة.

5- منع بقع الأسنان بعدة طرق بسيطة

- التقليل من تناول القهوة والتوت الداكن وشرب الكحول.

- التنظيف بالفرشاة بعد تناول الأطعمة والمشروبات التى تُلطخ الأسنان.

- تجنب مضغ التبغ وتدخين السجائر لأن كليهما يسبب تغير لون الأسنان.

- الحد من تناول السكر فهو يزيد من نمو البكتيريا ويسبب البلاك والتهاب اللثة.

- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الجبن والحليب لحماية الأسنان من التآكل.