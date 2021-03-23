محمد الفلاح - بسبب دخول الحمام.. معركة بالأيدي بين والدة طالبة ومديرة مدرسة

الثلاثاء 23 مارس 2021

اعتدت والدة طالبة على مديرة معهد تدرس فيه ابنتها، بعد حصول الأخيرة على مذكرة تأديبية جراء ذهابها إلى الحمام لمدة 45 دقيقة.



حدثت الواقعة، الجمعة الماضي، في معهد كالديروني l'istituto comprensivo Calderone في مدينة كاريني في مقاطعة باليرمو بجنوبي إيطاليا، بعد إبلاغ طالبة في المرحلة الإعدادية والدتها بحصولها على مذكرة تأديب، فذهبت على الفور إلى مكان الدراسة لمعرفة الأسباب.

وتعود تفاصيل الإجراء التأديبي الذي أصدره مدرس الفصل، نتيجة توجه الطالبة إلى الحمام مع زميلة، وبقيتا هناك 45 دقيقة كاملة، دون تقديم سبباً لغيابهما الطويل، ما أدى إلى كتابة المذكرة في سجل كل من الفتاتين، وفقاً لصحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية.

لكن يبدو أن وصول الأم إلى المعهد لم تكن خطوة جيدة مطلقاً، إذ دخلت في مشادة كبيرة بدأت بالصراخ، عندما طلبت الحديث مع المعلم، ليزيد الموقف توتراً بينهما.

ولسوء الحظ عندما تدخلت مديرة المعهد، كلوديا نوتارو، لتهدئة الأمور، أصيبت بضربة عنيفة من والدة الطالبة الغاضبة، بل وتم دفعها بعنف على الحائط، ونقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بسيارة إسعاف.

وحتى بعد ضرب الأم للمديرة، ذهبت إلى الفصل للشجار مع المعلم مرة أخرى أمام الطلبة المذعورين، ولكن لحسن الحظ هذه المرة فشلت في مهاجمته، بعد إيقاف الحاضرين لها، لتتدخل الشرطة بعد اتصال المديرة المصابة بهم.