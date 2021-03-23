كيف تتجنب انتفاخ المعدة؟.. تجنب الملابس الضيقة وابتعد عن التوتر

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القاهرة - سامية سيد - انتفاخ المعدة من الحالات المرضية المزعجة التي قد يصاب بها الكثيرين بعد تناول وجبة دسمة أو غيرها من الأطعمة الدهنية، لذا تناول تقرير نشر في موقع healthline



كيف تتجنب انتفاخ المعدة من خلال بعض النصائح

من أبرز النصائح التي لابد من اتباعها لتجنب انتفاخ المعدة:1.تجنب ارتداء الملابس الضيقة:

ارتداء الملابس الضيقة بعد تناول وجبة ثقيلة يزيد من آلام الانتفاخ لذا فلابد من تجنب ذلك عندما تشعر بانتفاخ البطن، نظرا لزيادة حجم المعدة نتيجة تناول الأطعمة الدسمة.

2. تجنب التوتر:

تتأثر الأمعاء واضطرابات المعدة بالضغوط النفسية، حيث أن هرمونات التوتر تعني أن جسمك يحاول تحويل الدم بعيدًا عن الأمعاء والعضلات، لذا حاول ممارسة اليوجا والتأمل للحصول على الهدوء.

3. تناول الخضروات والأطعمة الغنية بالألياف:

نظامك الغذائي السليم يعمل على مقاومة اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ بنسبة تصل إلى 40 %، لذا تناول الخضروات الغنية بالألياف والفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على تسهيل الهضم وعملية الإخراج.

4.تناول أطعمة تحتوى على البكتيريا الجيدة:

يمكن أن تساعد الأطعمة التي تحتوى على البكتيريا "الجيدة"مثل الزبادى على الهضم وتساعد في مواجهة الآثار السلبية للبكتيريا السيئة في أمعائك.

5. تحققى من دورتك الهرمونية:

تصاب العديد من النساء بالانتفاخ والإمساك عندما يحين موعد الدورة الشهرية، يحدث هذا عندما تصل نسبة هرمون البروجسترون إلى الذروة، لذا يجب أخذ لك فى الاعتبار عند الإصابة بانتفاخ البطن.