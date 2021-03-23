شكرا لقرائتكم خبر عن الذيابي : رفع اليد عن الأكل وأنت تشتهيه من أعظم أسرار الصحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، بعدم الإسراف في تناول الطعام حفاظاً على الصحة. وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن خلو البطن من الطعام، ورفع اليد عن الأكل وأنت تشتهيه من أعظم أسرار صحة الجهاز الهضمي بشكلٍ خاص، وصحة الجسم بشكل عام”.

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