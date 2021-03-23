شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب القولون التقرحى عديدة ومنها ألم المعدة والإسهال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب القولون التقرحي هو مرض التهاب الأمعاء المزمن الذي يسبب تهيجًا وتقرحات في الأمعاء، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض مؤلمة، مثل آلام البطن الشديدة ، والتقلصات، الإسهال والإمساك، في هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب القولون التقرحي وأسبابه، وفقاً لموقع "thehealthy".

أعراض التهاب القولون التقرحي

أعراض التهاب القولون التقرحي يمكن أن تختلف من شخص لآخر ، كما يمكن أن تختلف شدتها. يمكن أن تكون أعراض التهاب القولون التقرحي غير موصوفة ، مثل عدم الراحة في البطن والإسهال.

قد يخطئ بعض المرضى في فهم الأعراض على أنها مرض أو عدوى عابرة ويتأخرون في التشخيص لذا اتصل بطبيبك إذا استمر الإسهال لأكثر من يومين.

فيما يلي الأعراض الأكثر شيوعًا التي يجب البحث عنها:

-إسهال

-آلام في المعدة

-نزيف في المستقيم

-التعب والإعياء

يمكن أن يسبب الالتهاب مشاكل في أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الحمى وآلام المفاصل، وكذلك يسبب مشاكل في العين والجلد والكبد والعظام.

من أين يبدأ التهاب القولون التقرحي؟

يحدث التهاب القولون التقرحي في الأمعاء الغليظة، ويسمى أيضًا القولون، ويمكن أن يشمل المستقيم، لكن الالتهاب المؤلم يحدث فقط في البطانة الداخلية للأمعاء، أو الغشاء المخاطي.

يبدأ المرض عادةً في المستقيم والجزء السفلي من القولون، ولكن يمكن أن ينتشر الالتهاب إلى القولون بأكمله.

يتسبب الالتهاب في حدوث الإسهال وموت الخلايا في الغشاء المخاطي، مما يتسبب في تكون القرحات قد تسبب هذه القرح صديدًا ومخاطًا ونزيفًا.

عادة ما يبدأ التهاب القولون التقرحي بشكل بطيء ويزداد سوءًا، ولا يمكن التنبؤ به.

يمكن أن يحدث التهاب القولون التقرحي في أي عمر، حتى عند الأطفال، ولكن يتم تشخيصه بشكل أكثر شيوعًا في سن الرشد ، كما هو الحال في سن المراهقة أو العشرينات ، وفي أواخر مرحلة البلوغ ، في الأشخاص في الخمسينيات أو الستينيات من العمر.

يمكن أن تؤدي العدوى إلى ظهور التهاب القولون التقرحي أو اندلاع التهاب القولون التقرحي، ومع ذلك ، يمكن أن يحدث المرض أيضًا أو يتفاقم في حالة عدم وجود عدوى.