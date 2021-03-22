بعد التطعيم بلقاح كورونا.. 6 إرشادات للتعامل الآمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسئلة كثيرة تلقاها الأطباء بشأن كيفية التعامل مع المحيط والأشياء المسموح بها بعد التطعيم ضد فيروس كورونا، وهذه كل المعلومات المتاحة.

وعلى مدار نحو 4 أشهر، تسارعت وتيرة حملات التطعيم في جميع أنحاء العالم واقترب رقم من حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد-19" نحو 500 مليون بأكثر من 100 دولة، بينهم 102 مليون محصن بشكل كامل.



وظيفة اللقاحات هي حث الجسم على إنتاج خلايا مناعية، التي ينتج بعضها أجساما مضادة، وهو نفس ما تقوم به أمصال كورونا.

ومن المعروف أن هناك مجموعة من الآثار الجانبية التي تلي التطعيم، وهي علامة على أنه فعال ويعمل على بناء استجابة مناعية ضرورية للجسم.

المسموح فعله بعد التطعيم





مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) زف خبرا سار للأشخاص الذين حصلوا على لقاحات "كوفيد-19"، بتخفيف القيود السابقة والسماح بممارسة عدد من الأنشطة.

ويُعتبر الأشخاص مُلقحين بالكامل بعد أسبوعين من حصولهم على الجرعة الثانية من لقاحي فايزر أو موديرنا، أو بعد أسبوعين من تلقي جرعة واحدة من لقاح جونسون.

دليل إرشادات المركز الأمريكي للأشخاص الذين تم تطعيمهم تسمح باستئناف بعض الأنشطة السابقة للوباء وتخفيف الاحتياطات الموجودة، منها:



- يمكنك زيارة أشخاص آخرين تم تطعيمهم بالكامل داخل المنزل دون ارتداء أقنعة أو مسافات جسدية.

- يمكنك زيارة آخرين لم يتم تطعيمهم بعد دون ارتداء أقنعة، لكن يفضل أن يكون عددهم محدودا.

- يمكن للأفراد الذين تم تطعيمهم التخلي عن الاختبار والحجر الصحي بعد التعرض لشخص مصاب بالفيروس التاجي، طالما أنهم لا يعانون من الأعراض.

الممنوع فعله رغم التطعيم





تنص توجيهات مركز السيطرة على الأمراض الجديدة على بعض المحاذير، منها:

- يجب على الأشخاص الذين تم تلقيحهم أن يستمروا في ارتداء الأقنعة عندما يكونون في الأماكن العامة ومراعاة المسافة الجسدية.

- يجب على الأفراد الذين تم تطعيمهم تجنب الازدحام والالتزام بتدابير الوقاية في التجمعات الكبيرة.

- حتى بعد التطعيم، يجب على الجميع الاستمرار في تجنب الرحلات غير الضرورية للوقاية من أي عدوى محتملة.

دواعي اتباع الإجراءات الوقائية





كشف مسؤولو مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، في بيان صحفي، أن هناك أدلة متراكمة تظهر أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل أقل عرضة للإصابة بـ"كوفيد-19"، وأيضا أقل عرضة لنشر الفيروس للآخرين.

وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض الدكتورة روشيل والينسكي، في بيان حول الإرشادات الجديدة: "نعلم أن الناس يريدون التطعيم حتى يتمكنوا من العودة إلى فعل الأشياء التي يستمتعون بها مع الأشخاص الذين يحبونهم".

وأضافت: "التوجيه الجديد خاص بالحريات التي يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم استئنافها في منازلهم، لكن نحذر من أن الجميع، بما فيهم من جرى تطعيمهم، يجب أن يستمروا في اتباع الإرشادات الموصى بها في الأماكن العامة، خاصة ارتداء الأقنعة".



لقاحات كورونا المتاحة أثبتت قدرتها على الحماية من الأمراض الشديدة والاستشفاء والوفاة من الفيروس التاجي.

ومع ذلك، قالت والينسكي إنه لا يزال هناك خطر ضئيل يتمثل في إصابة الذين تم تطعيمهم بمرض خفيف حال التقاط فيروس كورونا حتى لو لم تظهر أي أعراض، وربما حتى نقله إلى الآخرين الذين لم يتم تطعيمهم.